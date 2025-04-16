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16 апреля, 21:34

Станкович и Сакич пропустят матч «Спартака» с «Акроном» из-за дисквалификаций

Алина Савинова
Деян Станкович (в центре) и Ненад Сакич (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и его ассистент Ненад Сакич не смогут руководить командой в матче 25-го тура РПЛ против «Акрона» из-за дисквалификаций, сообщается на сайте лиги.

В игре 24-го тура с махачкалинским «Динамо» (1:2) Станкович в конце второго тайма получил предупреждение за споры с арбитром. Таким образом, у него автоматическая дисквалификация из-за перебора желтых карточек.

Сакич в матче с «Динамо» был удален с поля за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады в агрессивной манере. Он пропустит как минимум одну игру в РПЛ.

Деян Станкович и Ненад Сакич получили дисквалификацию.
Фото Скриншот сайта РПЛ

«Спартак» на выезде сыграет против «Акрона» в субботу, 19 апреля. Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

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Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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