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Сегодня, 16:39

Станкович назвал целью «Спартака» на сезон победу в РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

Красно-белые продлили победную серию в рамках национального чемпионата до 6 матчей. Журналисты в пресс-центре «Лукойл Арены» встретили сербского специалиста аплодисментами.

— Соперник вышел на игру с целью не пропустить. Как удалось взломать оборону?

— Мы ожидали, что все сложится так. В первом тайме часто торопились, ошибались в простых ситуациях. В перерыве мы поговорили как друзья с реюятами и второй тайм полуился отменным. грали четко, прямо, концентрированно. Результат вы видели.

— Как относитесь к статистике? «Спартак» на первом месте по xG, по xG в свои ворота, по интенсивности прессинга и другим показателям...
— Цифры, цифры, цифры... К ним можно относиться по-разному. Представьте, что у нас владение 70 на 30, 20 ударов по воротам, но мы проигрываем. А я говорю: «Смотрите на цифры, мы играли лучше!». Другой момент: соперник нас во всем превосзодит, но мы побеждаем 1:0. И я скажу в ответ на критику: «Смотрите на табло». Цифры отражают игру, но ими можно оперировать с разным подходом.

На дистанции — позади 18 туров — показателей больше. Но самая главная статистика будет в турнирной таблице после 30 туров. Это трофей. Я ничего не обещаю и не говорю, но надо понимать, что у нас есть цель. К ней мы идем 30 туров.

После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 балла, петербуржцы имеют матч в запасе.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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