Станкович: «Трибуны свистели нам, но это нормально. В больших клубах всегда так, футбол остается футболом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопросы журналистов после поражения от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.

— Почему решили сыграть 3-5-2? Как оцените игру в первом тайме, после которого схему вы поменяли?

— Это была замаскированная 3-5-2. Во втором тайме мы особо ничего не меняли. Первый тайм мы провели не на уровне «Спартака». Но я отдам должное сопернику, который был очень хорош и наказал нас за ошибки

— Как готовились к этой игре в международную паузу? Почему не сыграли контрольный матч?

— Мне не нравится идея товарищеских матчей по ходу сезона. Мы хорошо работаем в обычном цикле. Многие игроки были в сборных, но это норма для больших клубов.

— Сегодня впервые за время вашего руководства командой болельщики гудели. Как бы вы описали результат? В чем видите проблему?

— В больших клубах это всегда так.Нормально, когда фанаты свистят, это не конец света. Футбол был вчера, будет и завтра.

— В чем главная причина сегодняшних 0:3?

— Если бы вы были на моем месте, то видели бы, как ребята работали на этой неделе. Возможно, сделали бы такой же выбор по составу, как и я. Возможно, пару изменений. Никаких проблем нет в плане тренировок. У кого-то может не пойти игра, кто-то может пролететь через полмира и вернуться обратно. Очень много факторов влияет на выбор состава.

Я ненавижу отговорки. Это был ответ на вопрос в целом. Я беру ответственность за результат, вина на мне. У нас впереди много матчей, будем продолжать работать вместе с командой над улучшением результатов.

После 12 матчей «Спартак» занимает 6-е место в таблице, набрав 19 очков.