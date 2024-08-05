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Сегодня, 22:50

Станкович назвал Зиньковского важным для «Спартака» игроком

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал замену полузащитника Антона Зиньковского в перерыве матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

— По замене Хлусевича нет вопросов, а вот по Зиньковскому есть. Вроде бы, игра у него шла. Тяжело ли вам было принимать это решение в перерыве?
— Думаю, у нас разные точки зрения на этот вопрос. По ходу матча мне нужно делать выбор — порой выбор непростой. Я должен защищать игроков. Мне не нравились действия Зиньковского в обороне. Несколько раз нас там обыгрывали через стенку. Но это не отменяет того, что Антон важный для нас игрок, — сказал Станкович в ходе послематчевой пресс-конференции.

28-летний Зиньковский выступает за красно-белых с 2022 года. В сезоне-2023/24 на его счету 26 матчей в РПЛ и 2 забитых мяча.

Антон Зиньковский
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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