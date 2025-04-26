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Сегодня, 22:01

Станкович — после поражения от ЦСКА: «Беру вину на себя, я виноват во всем»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о проблемах игроков команды с дисциплиной после поражения от ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.

— Как обстоит в команде дело с дисциплиной? Сегодня «Спартак» пропустил, потеряв концентрацию, едва отыгравшись. В прошлых матчах к точке бить пенальти подходили не те люди... Бабич сегодня зачем-то удалился на ровном месте... Вы контролируете ситуацию на поле?

— Разумеется, я виноват, я не контролирую команду, да-да, конечно... Вы спрашиваете о том, что не имеет отношения к футболу. К голу сегодня привел ряд ошибок. Понимаю, что после поражения в дерби будут такие вопросы. Беру вину на себя, я виноват во всем. Ребят мне упрекнуть не в чем. Они бились. В дерби все решают детали. Могли бы мы сыграть лучше? Да. Но могли и хуже. Я не согласен и не могу принять то, что не контролирую команду, — сказал Станкович.

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.

Армейцы до 13 матчей продлили серию без поражений во всех турнирах. В последний раз команда Марко Николича проигрывала «Ростову» (1:2) в 16-м туре РПЛ. Игра проходила 23 ноября.

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Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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