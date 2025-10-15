Станкович — об эмоциональных реакциях на судейство: «После их ошибок я останусь без работы, а 10 семей без дохода»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему продолжает эмоционально реагировать на судейство в России. В сентябре Станковича дисквалифицировали на месяц в матчах под эгидой РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра Егора Егорова в матче против московского «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ. «Я не могу терпеть несправедливость, поэтому реагирую. Если один раз ошибаются в ущерб нам, хорошо, я понимаю. Но когда это повторяется, как мне не реагировать? Я знаю, что Милорад Мажич (глава департамента судейства РФС — прим. «СЭ») — хороший человек, Он прав на 100 процентов. Я читал его заявление, что он работает со своей командой, а я со своей. Я полностью согласен с этим. Но после ошибок членов его команды в ущерб «Спартаку» я останусь без работы, а десять семей без дохода. Мы сразу понесем последствия. А он решит проблемы в своей команде намного проще — внесет несколько изменений и пойдет дальше», — цитирует Станковича сербское издание Kurir. 47-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в РПЛ. В текущем розыгрыше «Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

ANTI BOMG А этот типа серб интервью у себя на родине тоже на итальянском давал? клоун хренов! 16.10.2025

merniloskut Деян прав, против Спартака судейские ошибки вошли в систему. А КДК их не выявляет, а наоборот, - поощряет судейских мразей! Кстати, от судейского произвола страдают и некоторые другие клубы... 16.10.2025

Кондрат Ник Я сразу написал еще раньше, что Станкович больше бизнесмен, чем тренер. Он больше заботится о своем кармане, чем о результате своей работы. Отсюда и его истерика. Хотя для меня это странновато изначально. Человек многого достиг в профессии, всю жизнь в футболе, знает как работают судьи. Истерить из-за их работы странновато для профессионального футболиста и тренера. Изменить ничего не получится, только будешь выглядеть дураком. Причем тут иностранец вообще. Можно подумать, что болельщики относятся к легионерам по-разному. Показывай результат, отдавайся игре и никто даже не вспомнит о твоем гражданстве. Я в принципе не удивлен, что Станкович только о деньгах думает. Все восточноевропейцы на деньгах повернуты. То ли менталитет, то ли голодное социалистическое детство сказывается. 16.10.2025

Кондрат Ник Хотя те же итальянцы тоже бизнесмены. Может Балканы и южная Европа сказываются на их менталитете. Что странновато про Станковича. Довольно состоятельные человек, но похоже жадный. Насчет его команды. Вообще-то это те люди, которых ты с собой привел, а не Спартак их нанял неоткуда. Ты думаю о них прежде всего (и они о себе так же должны думать), причем тут вообще судьи. Работайте лучше, не истерите на публике. Можно подумать, что команда не играет из-за судейства. Тебе накупили втридорога футболистов, которые не дают результат. Кто одобрил их покупку? Кто их тренирует и выставляет состав. Судьи? Или тренер с помощниками? Спартак постоянно проигрывает, а виноваты судьи, но не тренерский штаб Спартака? Станкович поплыл. Похоже провоцирует на увольнение и выплату неустойки. Хотя наверняка уже понял, что в клубе он работает последние недели. Вместе со своим штабом. Кто кроме самого Станковича и его людей виноват будет в неизбежном увольнении? Детский сад какой-то. 16.10.2025

Псевдоним В КХЛ все просто, ошибся судья, специально или не специально сразу на всю жизнь дисквалификация. Такое нужно внедрять и в нашем футболе или только после этого наступить его очищение. 15.10.2025

Вася согласен на 100%, что судьи просто в наглую свистят в одну сторону и левые пенали и не назначеннные в пользу спартака, но когда смотриш стартовые составы и лучшая связка максименко-денисов постоянно в основе, новые схемы с 5 защитниками и когда игра начинается только после замен и изменения схемы, невольно наталкивает на мысль, сто тренер до игры встречался с игроками (на тренировках, не в клубешниках)? 15.10.2025

Berkut-7 одни 10 семей останутся без дохода, на их место придут другие 10 семей и приобретут доход....круговорот семей в природе, как говорится. 15.10.2025

.Точный счёт Матчей. _Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей 15.10.2025

Кариока_двойка. Как же бесит, когда люди в тех кругах ноют про голодное существование. Вот когда электриком каким-нибудь работаешь, и живешь от зарплаты до зарплаты, и вдруг ее теряешь, то тогда да, это тяжело. И то, если человек совсем не дурак, то даже работая работягой, человек должен не тратить всё до конца, а откладывать на всякий пожарный. То здесь в футболе, да еще и в ПЛ, да еще и в Спартаке, людям платят космические деньги, а он бедный, проведя всю карьеру в топ-клубах европы, а теперь главным тренером,боится голодного обморока. Позор таким людям, они ведь вообще забыли, что такое жить в полной жопе. Даже взять любого из его команды тренеров, про семьи которых он так переживает. Уверен, и они не знают, что такое тяжелая жизнь. В конце-концов они не в Кубани работают где-нибудь. 15.10.2025

Nik ты думай не о деньгах а об игре команды, а ее как небыло, так и нет 15.10.2025

Семён Фадеич Правильно. В поражениях не тренер виноват, а только судьи. 15.10.2025