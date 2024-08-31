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31 августа, 22:57

Станкович оценил эпизод с пенальти в матче с «Рубином»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Рубина» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ.

На 74-й минуте Эсекиэль Барко забил единственный гол с пенальти, назначенного после попадания мяча в руку защитника казанского клуба.

«В какой-то степени я понимаю трактовки. Но есть 10-15 процентов «серой зоны» — эпизоды, которые понятны в меньшей степени. Не пересматривал эпизод с пенальти. Не смотрел, как Барко бил. Но арбитры могут допускать ошибки, все мы люди. Они работают над тем, чтобы минимизировать свои ошибки», — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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