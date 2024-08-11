Станкович: «Литвинов был феноменален! Это золотой игрок»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру полузащитников Маркиньоса и Руслана Литвинова в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Оцените игру Маркиньоса на позиции восьмерки.

— Для меня он скорее был десяткой сегодня. При низком блоке, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот. Барко и Маркиньос сегодня были двумя десятками. Далее — Угальде и Тео, а потом и Виллиан — форварды. Даже на тренировках очень тяжело вскрывать оборону, играя 6 на 6. А сегодня было 8 против 10 на 20-25 метрах поля. Маркиньос же может быть и вингером, и десяткой. Но сегодня не только он, а многие другие заслуживают комплиментов. Что до Маркиньоса, уверен, на длинной дистанции он себя покажет.

— Как вам игра Литвинова сегодня, который вновь вышел в центре обороны?

— Литвинов был феноменален! Это золотой игрок. Очень нравится работать с ним, тренировать его. Это настоящий лев.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.