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Сегодня, 18:03

Станкович — о Соболеве: «Насколько это потеря для нас? Я доволен Угальде»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ходе пресс-конференции после матча 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1) отказался комментировать ситуацию с отстранением нападающего Александра Соболева.

«Клуб уже сделал официальное заявление на этот счет. Я же хочу комментировать только игру и футболистов в команде. Насколько это потеря для нас? Я доволен Угальде, он забил гол», — заявил сербский тренер.

23 июля стало известно об отстранении Соболева от тренировок с основным составом команды, об этом объявил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.

Александр Соболев
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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