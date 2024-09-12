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Сегодня, 19:50

Станкович отметил разницу в количестве болельщиков после Матча легенд «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в разговоре с «СЭ» высказался о прошедшем Матче легенд красно-белых.

— Великолепное зрелище! Я по-настоящему счастлив быть частью этого праздника.

— Это был ваш лучший день за время пребывания в «Спартаке»?

— Да. Это было великолепно! Настолько заполненный болельщиками стадион! Эта разница чувствуется, — сказал Станкович «СЭ».

В среду, 11 сентября, состоялся Матч звезд «Спартака» между командами Станковича и Олега Романцева. Победу одержал коллектив Романцева со счетом 3:2.

«Лукойл Арену» посетили более 30 тысяч болельщиков. Игра прошла в формате «два тайма по 30 минут». В ней приняли участие легенды прошлого и нынешние игроки красно-белых, а также звездные болельщики «Спартака».

Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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