Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:14

Станкович отреагировал на новость о возможном трансфере Маркиньоса в «Спартак»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос в ближайшее время прибудет в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

— Пишут, что Маркиньос вот-вот прилетит в Москву. Увидим ли мы его в «Спартаке» или в «Локомотиве»?

— Ну, раз пишут, в ближайшее время мы все узнаем. Видите, я улыбаюсь вам иронично. Вы можете сделать определенные выводы из моей улыбки, ха-ха.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» предложил бразильскому футболисту зарплату 1,2 миллиона евро в год.

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с февраля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
1
Обсудить
Читайте также
Шнайдер и Андреева вышли в четвертьфинал Олимпиады-2024
Клопп объявил о завершении тренерской карьеры
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Защитник сборной Панамы Фаринья перешел в «Химки»
Кафанов заявил, что в матче с «Зенитом» в ворота «Ростова» встанет Ятимов
Защитник «Ростова» Вахания: «Хочется победить «Зенит»
Президент «Оренбурга» доволен работой главного тренера Деограсии
Батак: «Я хочу работать в России»
Семак о форме Изидора: «Он старается. Рад за Вильсона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник сборной Панамы Фаринья перешел в «Химки»

Джикия: «Есть хорошие предложения. В том числе из России»