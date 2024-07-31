Станкович отреагировал на новость о возможном трансфере Маркиньоса в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос в ближайшее время прибудет в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

— Пишут, что Маркиньос вот-вот прилетит в Москву. Увидим ли мы его в «Спартаке» или в «Локомотиве»?

— Ну, раз пишут, в ближайшее время мы все узнаем. Видите, я улыбаюсь вам иронично. Вы можете сделать определенные выводы из моей улыбки, ха-ха.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» предложил бразильскому футболисту зарплату 1,2 миллиона евро в год.

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с февраля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.