Станкович — о «Динамо» Махачкала: «Каждый футболист играет, будто это последний матч в жизни»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, на сколько процентов от его требований команда сыграла в матче 8-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

— Мы смогли показать футбол настолько, насколько позволил соперник и поле, которое было не в лучших кондициях. Кто первым адаптировался в таких условиях, у того и определенное преимущество.

— Как вам команда «Динамо» в сравнении с другими, с которыми ваш «Спартак» уже сыграл в сезоне?

— Я еще раз похвалю команду соперника и отдам ей должное. Команда боевая, выигрывает много подборов, единоборств. Каждый футболист играет, словно это последний матч в жизни. Каждый борется, чтобы победить, — сказал Станкович.

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.