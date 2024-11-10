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Сегодня, 18:34

Станкович ответил на вопрос об игре Дзюбы в матче «Спартака» с «Акроном»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после разгромной победы над «Акроном» (4:0) в 15-м туре РПЛ прокомментировал выступление форварда тольяттинцев Артема Дзюбы.

— Доставил ли сегодня проблемы «Спартаку» Дзюба?

— Мы анализировали соперника и понимали, что это команда с талантливыми игроками и очень понятными игровыми принципами. Постарались их ограниить в их сильных сторонах: игре в контрпрессинге, в частности. Знаю Дзюбу, ему стоит отдать должное — он много сделал для российского футбола, — сказал Станкович.

Московская команда одержала третью подряд победу в чемпионате России. После этого матча «Спартак» с 28 очками снова вышел на пятое место в турнирной таблице. «Акрон» (16) идет на девятой позиции.

Следующую игру красно-белые проведут 23 ноября против «Локомотива». Клуб из Тольятти днем ранее встретится с «Рубином».

Артем Дзюба
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)

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