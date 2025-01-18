Станкович по семейным обстоятельствам покинул сбор «Спартака»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что главный тренер красно-белых покинул сбор команды по семейным обстоятельствам.

«Деян Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды. Оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера. Станкович присоединится к команде позднее», — сказал Зеленов.

Первый зимний сбор «Спартака» проходит в турецком Белеке. На нем команда проведет матч с новороссийским «Черноморцем» (20 января в закрытом режиме).

Второй сбор пройдет в ОАЭ.