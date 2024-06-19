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Сегодня, 14:39

Станкович поделился мнением о трансферных планах «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о том, ищет ли клуб голкипера и левоногого крайнего защитника.

— СМИ сообщали, что «Спартак», по вашей просьбе, ищет опытного вратаря и левоногого крайнего защитника. Так ли это?

— Наверное, что-то вы знаете лучше меня. Конкретного вратаря я не просил, но опытного третьего вратаря — да. У нас боеспособный состав, но если его можно усилить, я буду только за. В «Спартаке» ты не выбираешь цели — нужно в каждом матче биться и отдавать всего себя.

«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее 45-летний специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

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Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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