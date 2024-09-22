Станкович: «Происходившее на поле не соответствовало нашим планам на игру»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Задаю сам себе вопрос — что случилось. То, что происходило на поле, не соответствовало нашим планам на игру. Надо найти ответ на этот вопрос. У меня есть мнение, но я пока оставлю его у себя. Нам удавалось контролировать ход игры, но, к сожалению, случилось так», — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».