Судейство
11 августа, 22:29
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
— «Спартак» третий год не может выиграть у «Ахмата». Как вы готовились к сегодняшнему матчу?
— Я живу сегодняшним днем. Мы хотели любой ценой одержать победу. Я рискнул, поскольку победа была необходима. И мы ее заслуживали. Если это тот тип футбола, которому нам предстоит противостоять, мы найдем решение.
— Насколько тяжело вам было себя сдерживать по ходу игры из-за манеры работы арбитра?
— Не хочу комментировать работу арбитров. Если я скажу все, что думаю, получу 3-4-5 или даже 10 матчей дисквалификации. Хочу отметить ребят, которые бились, не жалели себя, отдавались полностью игре. И с каждой ушедшей минутой «Ахмат» получал преимущество...
Главным артитром встречи был Владислав Безбородов.
После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.