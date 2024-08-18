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Сегодня, 20:09

Станкович: «Мне нравится играть с двумя нападающими»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Факела» (3:0).

— Эта игра должна пройти в Воронеже. Как менялась от этого ваша подготовка? Рады ли вы тому, что игра была перенесена?

— Я работаю по тому графику, который есть. Нам о переносе было сообщено заранее. И мы профессионально подошли к подготовке.

— Возможен от вариант, когда два центральных нападающих будут играть вместе с первых минут?

— Когда я играю с двумя нападающими, это не эксперимент, а решение. Я знаю, какие задачи перед ними стоят. С «Ахматом» мы играли с линией атаки в 5-6 футболистов постоянно. Играть с двумя нападающими мне нравится. Жозе и Угальде совместимы. Посмотрим. Сейчас начало сезона. Посмотрим, как будет дальше.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Манфреда Угальде в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. «Спартак» выдал яркое шоу в игре с «Факелом». До «Зенита» — одна победа

«Спартак» переместился на четвертое место в таблице РПЛ, набрав десять очков. «Факел» занимает 16-ю строчку, имея в активе один балл.

В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом», а «Факел» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 24 августа.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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