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Сегодня, 21:18

Станкович проведет первую тренировку со «Спартаком» 21 июня

Алина Савинова
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Игроки «Спартака» проведут первую тренировку под руководством Деяна Станковича 21 мюня в Тарасовке, сообщает пресс-служба красно-белых.

Перед этим у команды запланировано углубленное медицинское обследование и тесты на функциональную готовность.

Отмечается, что «Спартак» начнет подготовку к новому сезону на подмосковной базе клуба, а продолжит ее на тренировочных полях около «Лукойл Арены».

Игроки, которые получили приглашения в свои национальные сборные на июньские матчи, присоединятся к московской команде позже остальных.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24. 16 мая красно-белые объявили о назначении Станковича главным тренером команды. До этого 45-летний сербский специалист тренировал венгерский «Ференцварош».

Источник: https://spartak.com/media/news/b2b76205-7638-4d44-85e2-6a28660f6ece
Деян Станкович
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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