Станкович провел первую тренировку «Спартака» в Дубае, в занятии участвовали 30 игроков

Сегодня, 20:20
Футболисты московского «Спартака», которые в субботу 25 января прилетели в Дубай на второй сбор, провели вечернюю тренировку.
В занятии приняли участие все 30 прибывших на сбор футболистов. Кроме того, на тренировке присутствовал новый спортивный директор клуба Франсис Кахигао.
Завершилось занятие двусторонней игрой, где команды разделились следующим образом:
Желтые: Максименко — Денисов, Дуарте, Абена, Мангаш — Бонгонда, Мартинс, Умяров, Зорин, Игнатов — Николсон
Красные: Довбня — Зобнин, Чернов, Литвинов, Рябчук — Хлусевич, Медина, Пруцев, Барко, Маркиньос — Угальде
Защитник Срджан Бабич и полузаащитник Антон Зиньковский, до этого работавшие в общей группе, участия в двусторонке не принимали из-за небольших ограничений.
Первый матч РПЛ после зимней паузы красно-белые проведут 2 марта в Москве против «Оренбурга».