Станкович провел первую тренировку «Спартака» в Дубае, в занятии участвовали 30 игроков

Футболисты московского «Спартака», которые в субботу 25 января прилетели в Дубай на второй сбор, провели вечернюю тренировку.

В занятии приняли участие все 30 прибывших на сбор футболистов. Кроме того, на тренировке присутствовал новый спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

Завершилось занятие двусторонней игрой, где команды разделились следующим образом:

Желтые: Максименко — Денисов, Дуарте, Абена, Мангаш — Бонгонда, Мартинс, Умяров, Зорин, Игнатов — Николсон

Красные: Довбня — Зобнин, Чернов, Литвинов, Рябчук — Хлусевич, Медина, Пруцев, Барко, Маркиньос — Угальде

Защитник Срджан Бабич и полузаащитник Антон Зиньковский, до этого работавшие в общей группе, участия в двусторонке не принимали из-за небольших ограничений.

Первый матч РПЛ после зимней паузы красно-белые проведут 2 марта в Москве против «Оренбурга».