Тренер «Спартака» Станкович: «Буду учить русский, постараюсь выучить как можно скорее»

Сегодня, 14:09
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что эмоционально готов к работе в московской команде.
— Большое спасибо за теплые слова. Я прекрасно понимаю, куда приехал. Никому не надо будет мне повторять это. Я родом из этой части Европы, и понимаю, о чем мы говорим. Эмоционально я готов к этой работе и этому вызову, — сказал Станкович.
— Почему вы предпочитаете говорить на итальянском?
— Я могу говорить по-английски, но предпочитаю итальянский, потому что так объясню лучше. И буду учить русский, постараюсь выучить как можно скорее.
Ранее Станкович рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак».
«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».