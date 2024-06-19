Тренер «Спартака» Станкович: «Буду учить русский, постараюсь выучить как можно скорее»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что эмоционально готов к работе в московской команде.

— Большое спасибо за теплые слова. Я прекрасно понимаю, куда приехал. Никому не надо будет мне повторять это. Я родом из этой части Европы, и понимаю, о чем мы говорим. Эмоционально я готов к этой работе и этому вызову, — сказал Станкович.

— Почему вы предпочитаете говорить на итальянском?

— Я могу говорить по-английски, но предпочитаю итальянский, потому что так объясню лучше. И буду учить русский, постараюсь выучить как можно скорее.

Ранее Станкович рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак».