Станкович — о Черенкове: «Имел честь посетить его могилу, это большая легенда «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, что слышал о легендарном футболисте «Спартака» Федоре Черенкове.

— Что вы знаете о легенде «Спартака» Федоре Черенкове? Планируете ли посетить фильм о нем, который выйдет в прокат осенью?

— Имел честь посетить могилу Черенкова. Знаю, что это большая легенда «Спартака», его любили болельщики. Мне рассказывали, что это был футболист на пять с плюсом. Услышал большую и хорошую историю.

Федор Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет. На его счету 494 матча и 121 гол за красно-белых. Художественный фильм «Федя. Народный футболист», посвященный его биографии, выйдет на экранах кинотеатров 31 октября.