Станкович рассказал, каким тренером себя видит в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, каким специалистом он себя видит в московском клубе.

— Если как игрок вы были Драконом, то кто вы как тренер? Будет «Спартак» играть как «Ференцварош», выходя из обороны через длинный пас, или же нет?

— Когда соперник играет персонально, выход через длинный пас мне видится вполне нормальным. Мы контролировали игру во всех фазах, забирать подборы, создавать давление. Тренером тоже постараюсь быть драконом, — сказал Станкович.