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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 13:42

Станкович рассказал о готовности «Спартака» к сезону

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил готовность команды к сезону-2024/25.

«Мы будем готовы к сезону, потому что мы провели хорошую подготовку. Все было так, как нужно. Благо, обошлось без травм. В воскресенье мы будем готовы начать сезон с большим желанием», — сказал Станкович в видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

Станкович возглавил красно-белых в межсезонье. Ранее 45-летний серб тренировал «Ференцварош», «Сампдорию» и «Црвену Звезду«.

«Спартак» в воскресенье, 21 июля на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре нового розыгрыша РПЛ.

Источник: ФК «Спартак»
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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