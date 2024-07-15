Станкович рассказал о готовности «Спартака» к сезону

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил готовность команды к сезону-2024/25.

«Мы будем готовы к сезону, потому что мы провели хорошую подготовку. Все было так, как нужно. Благо, обошлось без травм. В воскресенье мы будем готовы начать сезон с большим желанием», — сказал Станкович в видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

Станкович возглавил красно-белых в межсезонье. Ранее 45-летний серб тренировал «Ференцварош», «Сампдорию» и «Црвену Звезду«.

«Спартак» в воскресенье, 21 июля на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре нового розыгрыша РПЛ.