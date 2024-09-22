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Сегодня, 19:55

Станкович: «Повреждение Медины значительно поменяло наши планы на игру»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о травме Хесуса Медины в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2). Нападающий был заменен на 83-й минуте игры.

«Медина? Его повреждение значительно поменяло наши планы на игру. Надеюсь, что серьезной травмы удалось избежать. Информации пока у меня нет. Кроме того, мы играли за Маркиньоса. Надеюсь, он и Медина вернутся в строй как можно скорее», — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».

Деян Станкович
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста

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