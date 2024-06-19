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Сегодня, 12:54

Станкович рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, в какой футбол будет играть команда красно-белых.

— Сначала нужно понять, что мы имеем. Лично познакомиться с игроками. Прежде всего необходимо сформировать правильный командный дух в раздевалке и переносить это на поле. Чего я хочу? Чтобы моя команда была организованной в любой момент матча — в фазе обороны и атаки. Цифры 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3 для меня значат не так много, но в то же время и они важны.

Нужно создать для каждого игрока условия — психологические, физические и тактические, при которых он покажет свои лучшие качества. Сама по себе игровая схема не имеет такого большого значения, как правильное отношение. Потому что здесь ошибки быть не может. В игре ты можешь сделать плохую подачу, не забить гол, плохо пробить, но в плане отношения это недопустимо. И на тренировках, и в матчах, — цитирует Станковича пресс-служба «Спартака».

«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

Источник: https://spartak.com/media/news/37b3a315-30d7-4097-9d71-fffb7f884a72
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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