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Сегодня, 12:45

Станкович развелся с супругой, с которой был в браке 23 года

Камила Абдурахманова
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович развелся с супругой Анной Ачимович, сообщает Glas Srpske.

По информации источника, пара рассталась примерно год назад, но документы о разводе были оформлены недавно. У Деяна и Анны трое сыновей: Стефан, Филип и Александр. В браке пара была 23 года.

Сообщается, что 46-летний Станкович уже начал новые отношения со словенской журналисткой, они ждут ребенка. Тренер возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Ранее Деян работал в «Ференцвароше», «Сампдории» и «Црвене Звезде».

По результатам 18 туров РПЛ в текущем сезоне таблицу возглавляет «Краснодар». У «быков», как и у «Зенита», 39 очков. На третьем месте — «Спартак» с 37 очками.

Источник: Glas Srpske
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Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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