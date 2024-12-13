Станкович развелся с супругой, с которой был в браке 23 года

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович развелся с супругой Анной Ачимович, сообщает Glas Srpske.

По информации источника, пара рассталась примерно год назад, но документы о разводе были оформлены недавно. У Деяна и Анны трое сыновей: Стефан, Филип и Александр. В браке пара была 23 года.

Сообщается, что 46-летний Станкович уже начал новые отношения со словенской журналисткой, они ждут ребенка. Тренер возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Ранее Деян работал в «Ференцвароше», «Сампдории» и «Црвене Звезде».

По результатам 18 туров РПЛ в текущем сезоне таблицу возглавляет «Краснодар». У «быков», как и у «Зенита», 39 очков. На третьем месте — «Спартак» с 37 очками.