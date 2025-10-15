15 октября, 16:22
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал критику своей работы.
«Единственной причиной такого негативного отношения российской общественности ко мне является то, что я иностранец. Я иностранец в огромном клубе, огромной стране. «Спартак» — народный клуб, самый популярный с момента основания, как в Москве, так и во всей России. Есть много тех, кто хочет подставить «Спартаку» подножку», — приводит слова Станковича сербское издание Kurir.
47-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в РПЛ.
В текущем розыгрыше «Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице.
Dmitriy Nekrasov
Юлий,я всё перечислять не буду, но прчмо с ходу; заморочили голову Волкову (быки) и Сашке Соболю. Итог известен. Ну и самое главное - Дюков. Думаю, что вы понимаете термин "конфликт интересов". Вот это прямо наглядная история. У нас нет главы Лукойла - руководителя нашего футбола и начальника над всеми судьями. Поставили его, естественно, случайно))))). Давайте не будем изображать недоумение. Мы - люди уже взрослые с вами и многое должны понимать, как это не было бы противно.
16.10.2025
Ю.Ю.
Т.е. Зенит ослабляет не только Спартак. И как именно. Какие способы ослабления применяет Зенит по отношению к другим конкурентам? Ну, и раз Зенит, наряду с ЦСКА, Локо, Динамо, Краснодаром, числится в конкурентах у Спартака, значит и КБ ослабляет все эти команды.
16.10.2025
Dmitriy Nekrasov
На первый вопрос ответ следующий: не только Спартак. Но разве от этого Зенит меньше хочет ослабления Спартака? На второй вопрос: да, числится, как и ЦСКА, ЛОКО, Динамо, Быки.
16.10.2025
Ю.Ю.
А разве у Зенита только Спартак числится в прямых конкурентах? И не числится ли Зенит в прямых конкурентах Спартака?
16.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Так ответ известен - все способы хороши, чтобы ослабить прямого конкурента. Это же простая истина. Юлий, я удивлен.
16.10.2025
andy1962
какой же кретин! Не понимает элементарной вещи - в России сложилось, наоборот, идолопоклонение и лизожопство перед всем иносранным. Как ты оказался в самой популярной команде страны, Деян? Только потому, что ты иносранец.
16.10.2025
Ю.Ю.
А нахрена это нашим?
16.10.2025
Горын
Всё просто. Многие счтают, что «Спартак» — народный клуб, самый популярный с момента основания, как в Москве, так и во всей России. А это давно не так. Это было в СССР. А уже в 90-е ЧР выигрывал на Спартак, а бывшие игроки сборной СССР, которых собрал Романцев. Хохлы, литовцы, узбеки, такжики и даже эстонец.Пора спартаковцам перестать жить прошлым. Пахать надо в современных условиях. Никто не собирается перед ними булки раздвигать.
16.10.2025
Олег Кажедуб
ты сука серб а говаришь на итальянском что русский не понимаешь
16.10.2025
Александр Орлов
Вот все и сложилось...Слабый ты человек оказыывается.маленький...Нехер делать в большом клубе
16.10.2025
Борис Игоревич
У тебя под кроватью живёт. Призрак газовой гидры. Активизируется когда ты паленки хряпнешь. :rofl:
16.10.2025
Борис Игоревич
Вроде не так долго истеричный сербский боров в спаме. Но уже пропитался гнилым духом псевдо народников. Мы - вяяликие Нам все обязаны. Кругом - загавар. Враги гадят, а так то мы лучшие. Быстро же хлев превращает человека в паронаидального шиза. Или просто они тянутся к своим? Поросяк поросяка как гриццо.. :pig::clown: :rofl:
16.10.2025
Bibigon2020
а чего сразу "негативное отношение"? у нас, в России, дурачков больше жалеют...
16.10.2025
Max Stch
А Гусс от нас уехал с булками зацеловаными
15.10.2025
hattabych
Куда ж деваться от правды жизни?
15.10.2025
моро
сумасшедшая обнимашка)
15.10.2025
Diman_madridista
Добивается разрыва контракта и выплаты неустойки
15.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Среди ваших их много
15.10.2025
555 555
Деян,ты не единственный. Такова судьба всех гастеров во всём мире.
15.10.2025
Independent forever
Ну да, конечно, особенно сербов у нас люто недолюбливают.
15.10.2025
oleg ves
он же нападающий - часто мяч в голову попадал - микросотрясения, всё такое, - ум весь вышибло, дак еще и желтушники с пером постарались вознести его на небеса
15.10.2025
oleg ves
Главная причина в том, что нет прогресса ни у "тренера", ни у игроков, поскольку "тренер" - и не тренер вовсе, а только мотиватор, да и то, неграмотный.
15.10.2025
Д.О
А к Спалетти, Адвокату, Витории…
15.10.2025
Старшой0754
А Зенит обязательно надо приплести сюда?
15.10.2025
Кариока_двойка.
Просто всех уже достало его психически не нормальное поведение, которое передается игрокам на поле, и те реально забывают, что надо играть, а не спорить с судьей. И ладно бы был результат, но у него в составе такой же бардак, как и в голове. А уж к кому-кому, а к Сербам тут относятся очень уважительно. А он даже это не может адекватно оценить, потому что бардак в голове конкретный у человека, а всем уже наконец хочется видеть не только хорошего тренера, но и адекватного человека.
15.10.2025
hattabych
Причин для наездов много. Потому что иностранец, потому что тренер Спартака, потому что спонсор Зенита владеет спортивными СМИ, потому что излишне эмоционален и т. д.
15.10.2025
С детства за Уралмаш!
Дурак ты, Станкович, и не лечишься... Уж к кому, а к сербам у нас отношение самое прекрасное.
15.10.2025
Sergey Mikhaylov
Да, то, что специалист откровенно слабый непричем
15.10.2025
Chausov Alexey
Неужели? Разве в России плохо относились к Хиддинку? К Каррере? К Николичу? К Шварцу? Может просто нужно профессионально делать свою работу и вести себя по человечески?
15.10.2025
Adminni
Ну да, Хидинга же все ненавидели :man_facepalming: Единственная причина - что ты недалекий тренер средней руки, которых пруд пруди, но только чудо, называемое руководство спартака тебя еще держит надеясь на чудо. Бывают тренеры темные лошадки с хорошим потенциалом, как Челестини у ЦСКА, но к тебе это не относится
15.10.2025
Эрик Стейн
что я иностранец-спроси у фанов как они относятся к инностранцу Каррере?Может проблема не в паспорте а прежде всего в том ,что Вы себя в руках не можете держать и истерите, потом за непонятные эксперименты с составом))))
15.10.2025
199
Баран. Считал его умнее.
15.10.2025
AlexCS4
Мне кажется, Спартак просто не понимает, что от него хочет тренер.
15.10.2025
Nik
все просто, нет поставленной игры у команды
15.10.2025
AlexCS4
Понеслось нытье по трубам! "Не виноватая я!". Скоро про дискриминацию ныть начнет. Деян, кажется, готовит почву, чтобы потом в новых командах на Западе заявлять, что в России его затравили по причине гражданства, а не потому, что провалил подготовку команды и вел себя неадекватно.
15.10.2025
Александр.
Единственной причиной такого негативного отношения российской общественности ко мне является то, что я немножо психованный, когда не ем таблетки:rofl:
15.10.2025
Ю.Ю.
...Есть много тех, кто хочет подставить «Спартаку» подножку... ------------------------------------------------------------------- Кто эти негодяи?
15.10.2025
gan75
Нет, ты просто моральный урод
15.10.2025