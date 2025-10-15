Видео
15 октября, 16:22

Станкович: «Единственная причина негативного отношения ко мне в России — то, что я иностранец»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал критику своей работы.

«Единственной причиной такого негативного отношения российской общественности ко мне является то, что я иностранец. Я иностранец в огромном клубе, огромной стране. «Спартак» — народный клуб, самый популярный с момента основания, как в Москве, так и во всей России. Есть много тех, кто хочет подставить «Спартаку» подножку», — приводит слова Станковича сербское издание Kurir.

47-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в РПЛ.

В текущем розыгрыше «Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

38

  • Dmitriy Nekrasov

    Юлий,я всё перечислять не буду, но прчмо с ходу; заморочили голову Волкову (быки) и Сашке Соболю. Итог известен. Ну и самое главное - Дюков. Думаю, что вы понимаете термин "конфликт интересов". Вот это прямо наглядная история. У нас нет главы Лукойла - руководителя нашего футбола и начальника над всеми судьями. Поставили его, естественно, случайно))))). Давайте не будем изображать недоумение. Мы - люди уже взрослые с вами и многое должны понимать, как это не было бы противно.

    16.10.2025

  • Ю.Ю.

    Т.е. Зенит ослабляет не только Спартак. И как именно. Какие способы ослабления применяет Зенит по отношению к другим конкурентам? Ну, и раз Зенит, наряду с ЦСКА, Локо, Динамо, Краснодаром, числится в конкурентах у Спартака, значит и КБ ослабляет все эти команды.

    16.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На первый вопрос ответ следующий: не только Спартак. Но разве от этого Зенит меньше хочет ослабления Спартака? На второй вопрос: да, числится, как и ЦСКА, ЛОКО, Динамо, Быки.

    16.10.2025

  • Ю.Ю.

    А разве у Зенита только Спартак числится в прямых конкурентах? И не числится ли Зенит в прямых конкурентах Спартака?

    16.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Так ответ известен - все способы хороши, чтобы ослабить прямого конкурента. Это же простая истина. Юлий, я удивлен.

    16.10.2025

  • andy1962

    какой же кретин! Не понимает элементарной вещи - в России сложилось, наоборот, идолопоклонение и лизожопство перед всем иносранным. Как ты оказался в самой популярной команде страны, Деян? Только потому, что ты иносранец.

    16.10.2025

  • Ю.Ю.

    А нахрена это нашим?

    16.10.2025

  • Горын

    Всё просто. Многие счтают, что «Спартак» — народный клуб, самый популярный с момента основания, как в Москве, так и во всей России. А это давно не так. Это было в СССР. А уже в 90-е ЧР выигрывал на Спартак, а бывшие игроки сборной СССР, которых собрал Романцев. Хохлы, литовцы, узбеки, такжики и даже эстонец.Пора спартаковцам перестать жить прошлым. Пахать надо в современных условиях. Никто не собирается перед ними булки раздвигать.

    16.10.2025

  • Олег Кажедуб

    ты сука серб а говаришь на итальянском что русский не понимаешь

    16.10.2025

  • Александр Орлов

    Вот все и сложилось...Слабый ты человек оказыывается.маленький...Нехер делать в большом клубе

    16.10.2025

  • Борис Игоревич

    У тебя под кроватью живёт. Призрак газовой гидры. Активизируется когда ты паленки хряпнешь. :rofl:

    16.10.2025

  • Борис Игоревич

    Вроде не так долго истеричный сербский боров в спаме. Но уже пропитался гнилым духом псевдо народников. Мы - вяяликие Нам все обязаны. Кругом - загавар. Враги гадят, а так то мы лучшие. Быстро же хлев превращает человека в паронаидального шиза. Или просто они тянутся к своим? Поросяк поросяка как гриццо.. :pig::clown: :rofl:

    16.10.2025

  • Bibigon2020

    а чего сразу "негативное отношение"? у нас, в России, дурачков больше жалеют...

    16.10.2025

  • Max Stch

    А Гусс от нас уехал с булками зацеловаными

    15.10.2025

  • hattabych

    Куда ж деваться от правды жизни?

    15.10.2025

  • моро

    сумасшедшая обнимашка)

    15.10.2025

  • Diman_madridista

    Добивается разрыва контракта и выплаты неустойки

    15.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Среди ваших их много

    15.10.2025

  • 555 555

    Деян,ты не единственный. Такова судьба всех гастеров во всём мире.

    15.10.2025

  • Independent forever

    Ну да, конечно, особенно сербов у нас люто недолюбливают.

    15.10.2025

  • oleg ves

    он же нападающий - часто мяч в голову попадал - микросотрясения, всё такое, - ум весь вышибло, дак еще и желтушники с пером постарались вознести его на небеса

    15.10.2025

  • oleg ves

    Главная причина в том, что нет прогресса ни у "тренера", ни у игроков, поскольку "тренер" - и не тренер вовсе, а только мотиватор, да и то, неграмотный.

    15.10.2025

  • Д.О

    А к Спалетти, Адвокату, Витории…

    15.10.2025

  • Старшой0754

    А Зенит обязательно надо приплести сюда?

    15.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Просто всех уже достало его психически не нормальное поведение, которое передается игрокам на поле, и те реально забывают, что надо играть, а не спорить с судьей. И ладно бы был результат, но у него в составе такой же бардак, как и в голове. А уж к кому-кому, а к Сербам тут относятся очень уважительно. А он даже это не может адекватно оценить, потому что бардак в голове конкретный у человека, а всем уже наконец хочется видеть не только хорошего тренера, но и адекватного человека.

    15.10.2025

  • hattabych

    Причин для наездов много. Потому что иностранец, потому что тренер Спартака, потому что спонсор Зенита владеет спортивными СМИ, потому что излишне эмоционален и т. д.

    15.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Дурак ты, Станкович, и не лечишься... Уж к кому, а к сербам у нас отношение самое прекрасное.

    15.10.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Да, то, что специалист откровенно слабый непричем

    15.10.2025

  • Chausov Alexey

    Неужели? Разве в России плохо относились к Хиддинку? К Каррере? К Николичу? К Шварцу? Может просто нужно профессионально делать свою работу и вести себя по человечески?

    15.10.2025

  • Adminni

    Ну да, Хидинга же все ненавидели :man_facepalming: Единственная причина - что ты недалекий тренер средней руки, которых пруд пруди, но только чудо, называемое руководство спартака тебя еще держит надеясь на чудо. Бывают тренеры темные лошадки с хорошим потенциалом, как Челестини у ЦСКА, но к тебе это не относится

    15.10.2025

  • Эрик Стейн

    что я иностранец-спроси у фанов как они относятся к инностранцу Каррере?Может проблема не в паспорте а прежде всего в том ,что Вы себя в руках не можете держать и истерите, потом за непонятные эксперименты с составом))))

    15.10.2025

  • 199

    Баран. Считал его умнее.

    15.10.2025

  • AlexCS4

    Мне кажется, Спартак просто не понимает, что от него хочет тренер.

    15.10.2025

  • Nik

    все просто, нет поставленной игры у команды

    15.10.2025

  • AlexCS4

    Понеслось нытье по трубам! "Не виноватая я!". Скоро про дискриминацию ныть начнет. Деян, кажется, готовит почву, чтобы потом в новых командах на Западе заявлять, что в России его затравили по причине гражданства, а не потому, что провалил подготовку команды и вел себя неадекватно.

    15.10.2025

  • Александр.

    Единственной причиной такого негативного отношения российской общественности ко мне является то, что я немножо психованный, когда не ем таблетки:rofl:

    15.10.2025

  • Ю.Ю.

    ...Есть много тех, кто хочет подставить «Спартаку» подножку... ------------------------------------------------------------------- Кто эти негодяи?

    15.10.2025

  • gan75

    Нет, ты просто моральный урод

    15.10.2025

