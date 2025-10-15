Станкович: «Единственная причина негативного отношения ко мне в России — то, что я иностранец»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал критику своей работы. «Единственной причиной такого негативного отношения российской общественности ко мне является то, что я иностранец. Я иностранец в огромном клубе, огромной стране. «Спартак» — народный клуб, самый популярный с момента основания, как в Москве, так и во всей России. Есть много тех, кто хочет подставить «Спартаку» подножку», — приводит слова Станковича сербское издание Kurir. 47-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в РПЛ. В текущем розыгрыше «Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Dmitriy Nekrasov Юлий,я всё перечислять не буду, но прчмо с ходу; заморочили голову Волкову (быки) и Сашке Соболю. Итог известен. Ну и самое главное - Дюков. Думаю, что вы понимаете термин "конфликт интересов". Вот это прямо наглядная история. У нас нет главы Лукойла - руководителя нашего футбола и начальника над всеми судьями. Поставили его, естественно, случайно))))). Давайте не будем изображать недоумение. Мы - люди уже взрослые с вами и многое должны понимать, как это не было бы противно. 16.10.2025

Ю.Ю. Т.е. Зенит ослабляет не только Спартак. И как именно. Какие способы ослабления применяет Зенит по отношению к другим конкурентам? Ну, и раз Зенит, наряду с ЦСКА, Локо, Динамо, Краснодаром, числится в конкурентах у Спартака, значит и КБ ослабляет все эти команды. 16.10.2025

Dmitriy Nekrasov На первый вопрос ответ следующий: не только Спартак. Но разве от этого Зенит меньше хочет ослабления Спартака? На второй вопрос: да, числится, как и ЦСКА, ЛОКО, Динамо, Быки. 16.10.2025

Ю.Ю. А разве у Зенита только Спартак числится в прямых конкурентах? И не числится ли Зенит в прямых конкурентах Спартака? 16.10.2025

Dmitriy Nekrasov Так ответ известен - все способы хороши, чтобы ослабить прямого конкурента. Это же простая истина. Юлий, я удивлен. 16.10.2025

andy1962 какой же кретин! Не понимает элементарной вещи - в России сложилось, наоборот, идолопоклонение и лизожопство перед всем иносранным. Как ты оказался в самой популярной команде страны, Деян? Только потому, что ты иносранец. 16.10.2025

Ю.Ю. А нахрена это нашим? 16.10.2025

Горын Всё просто. Многие счтают, что «Спартак» — народный клуб, самый популярный с момента основания, как в Москве, так и во всей России. А это давно не так. Это было в СССР. А уже в 90-е ЧР выигрывал на Спартак, а бывшие игроки сборной СССР, которых собрал Романцев. Хохлы, литовцы, узбеки, такжики и даже эстонец.Пора спартаковцам перестать жить прошлым. Пахать надо в современных условиях. Никто не собирается перед ними булки раздвигать. 16.10.2025

Олег Кажедуб ты сука серб а говаришь на итальянском что русский не понимаешь 16.10.2025

Александр Орлов Вот все и сложилось...Слабый ты человек оказыывается.маленький...Нехер делать в большом клубе 16.10.2025

Борис Игоревич У тебя под кроватью живёт. Призрак газовой гидры. Активизируется когда ты паленки хряпнешь. :rofl: 16.10.2025

Борис Игоревич Вроде не так долго истеричный сербский боров в спаме. Но уже пропитался гнилым духом псевдо народников. Мы - вяяликие Нам все обязаны. Кругом - загавар. Враги гадят, а так то мы лучшие. Быстро же хлев превращает человека в паронаидального шиза. Или просто они тянутся к своим? Поросяк поросяка как гриццо.. :pig::clown: :rofl: 16.10.2025

Bibigon2020 а чего сразу "негативное отношение"? у нас, в России, дурачков больше жалеют... 16.10.2025

Max Stch А Гусс от нас уехал с булками зацеловаными 15.10.2025

hattabych Куда ж деваться от правды жизни? 15.10.2025

моро сумасшедшая обнимашка) 15.10.2025

Diman_madridista Добивается разрыва контракта и выплаты неустойки 15.10.2025

Dmitriy Nekrasov Среди ваших их много 15.10.2025

555 555 Деян,ты не единственный. Такова судьба всех гастеров во всём мире. 15.10.2025

Independent forever Ну да, конечно, особенно сербов у нас люто недолюбливают. 15.10.2025

oleg ves он же нападающий - часто мяч в голову попадал - микросотрясения, всё такое, - ум весь вышибло, дак еще и желтушники с пером постарались вознести его на небеса 15.10.2025

oleg ves Главная причина в том, что нет прогресса ни у "тренера", ни у игроков, поскольку "тренер" - и не тренер вовсе, а только мотиватор, да и то, неграмотный. 15.10.2025

Д.О А к Спалетти, Адвокату, Витории… 15.10.2025

Старшой0754 А Зенит обязательно надо приплести сюда? 15.10.2025

Кариока_двойка. Просто всех уже достало его психически не нормальное поведение, которое передается игрокам на поле, и те реально забывают, что надо играть, а не спорить с судьей. И ладно бы был результат, но у него в составе такой же бардак, как и в голове. А уж к кому-кому, а к Сербам тут относятся очень уважительно. А он даже это не может адекватно оценить, потому что бардак в голове конкретный у человека, а всем уже наконец хочется видеть не только хорошего тренера, но и адекватного человека. 15.10.2025

hattabych Причин для наездов много. Потому что иностранец, потому что тренер Спартака, потому что спонсор Зенита владеет спортивными СМИ, потому что излишне эмоционален и т. д. 15.10.2025

С детства за Уралмаш! Дурак ты, Станкович, и не лечишься... Уж к кому, а к сербам у нас отношение самое прекрасное. 15.10.2025

Sergey Mikhaylov Да, то, что специалист откровенно слабый непричем 15.10.2025

Chausov Alexey Неужели? Разве в России плохо относились к Хиддинку? К Каррере? К Николичу? К Шварцу? Может просто нужно профессионально делать свою работу и вести себя по человечески? 15.10.2025

Adminni Ну да, Хидинга же все ненавидели :man_facepalming: Единственная причина - что ты недалекий тренер средней руки, которых пруд пруди, но только чудо, называемое руководство спартака тебя еще держит надеясь на чудо. Бывают тренеры темные лошадки с хорошим потенциалом, как Челестини у ЦСКА, но к тебе это не относится 15.10.2025

Эрик Стейн что я иностранец-спроси у фанов как они относятся к инностранцу Каррере?Может проблема не в паспорте а прежде всего в том ,что Вы себя в руках не можете держать и истерите, потом за непонятные эксперименты с составом)))) 15.10.2025

199 Баран. Считал его умнее. 15.10.2025

AlexCS4 Мне кажется, Спартак просто не понимает, что от него хочет тренер. 15.10.2025

Nik все просто, нет поставленной игры у команды 15.10.2025

AlexCS4 Понеслось нытье по трубам! "Не виноватая я!". Скоро про дискриминацию ныть начнет. Деян, кажется, готовит почву, чтобы потом в новых командах на Западе заявлять, что в России его затравили по причине гражданства, а не потому, что провалил подготовку команды и вел себя неадекватно. 15.10.2025

Александр. Единственной причиной такого негативного отношения российской общественности ко мне является то, что я немножо психованный, когда не ем таблетки:rofl: 15.10.2025

Ю.Ю. ...Есть много тех, кто хочет подставить «Спартаку» подножку... ------------------------------------------------------------------- Кто эти негодяи? 15.10.2025