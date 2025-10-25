Станкович сообщил, что Бабич перенесет операцию 28 октября

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, когда у защитника команды Срджана Бабича запланирована операция.

29-летний футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). В субботу игроки «Спартака» вышли на матч чемпионата России с «Оренбургом» (1:0) в специальных майках в поддержку Бабича.

— Перенес ли уже Бабич операцию?

— 28 октября у него будет операция. Мы все его поддерживаем. Прекрасный футболист и человек. Я давно его знаю. Он важен для команды. В том числе и для раздевалки. Очень важно, чтобы он поскорее восстановился.

— У «Спартака» сегодня всего один удар в створ. Почему не били издалека?

— Такое бывает, что игра так складывается. Главное сегодня — три очка. Готовимся к новым матчам. Возможно, причиной были эмоции от моего возвращения на скамейку. А если серьезно, сегодня я не увидел энергии и эмоций.