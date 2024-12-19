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Сегодня, 11:10

Станкович стал лучшим тренером ноября-декабря в РПЛ

Алина Савинова
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович признан лучшим тренером РПЛ по итогам ноября и декабря, сообщает пресс-служба лиги.

46-летний специалист собрал 9 из 10 голосов экспертов и большинство голосов болельщиков. На награду также претендовали Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»), Рашид Рахимов («Рубин») и Заур Тедеев («Акрон»).

Ранее обладателем награды лучшему футболисту РПЛ по итогам ноября и декабря стал нападающий «Спартака» Манфред Угальде.

По итогам 18 туров красно-белые с 37 очками занимают третье место в чемпионате России.

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Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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