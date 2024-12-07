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Сегодня, 17:00

Станкович выразил сожаление в связи с наступлением зимней паузы в РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопросы журналистов после матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

Красно-белые продлили серию побед в национальном чемпионате до 6 матчей.

— Не обидно уходить в отпуск, когда команда в такой отличной форме?

— Надо поблагодарить весь наш штаб: тренеров, медиков, весь клуб. Все работаем вместе и работаем хорошо. Каждый выполняет свои функции, готовит ребят к матчам. Благодарен всем сотрудникам, которые день и ночь работают на благо команды. Жаль, что пауза наступает сейчас. Думаю, еще две игра на таком же уроне мы смогли бы провести. Но горжусь проделанной работой.

— Довольны ли вы первой частью сезона?

— Если оценивать этот отрезок... Где-то мы недосчитались очков, но в целом провели его хорошо. Адаптировались, что-то меняли, следовали нашему плану... Это заслуга ребят, которые работали с самоотдачей.

— Уже к Новому году «Спартак» показал отличный результат. Что будет дальше?

— Минимум — как сейчас. Но желательно улучшить результаты.

После 18 матчей команда занимает 3-е место в РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 балла.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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