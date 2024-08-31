Станкович взял на себя вину за удаление Зобнина

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 7-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0) прокомментировал удаление игрока своей команды Романа Зобнина.

Игрок покинул поле на 63-1 минуте, получив вторую желтую карточку за фол.

«Вторая желтая Зобнина? Это была моя ошибка. Не хватило 15 секунд, чтобы произвести замену. Мой опыт подсказывает, что в таких случаях лучше не рисковать», — сказал Станкович.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».