Станкович назвал Литвинова одним из своих любимых игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:0).

— Гол Умярова стал следствием подробного изучения соперника?

— Конечно, можно придумать любой план. Но без игроков ничего не выйдет. Рад, что у нас такой коллектив, который верит в наши идеи. Гол стал следствием организации, самоотдачи и характера.

— Объясните расстановку на поле Угальде и Маркиньоса.

— Нет одинаковых матчей. Разные соперники, разные сочетания. Так что любой матч подразумевает какие-то секреты. Мы начинали сегодня 4-3-3, а потом вносили коррективы. Сегодня мне понравились все — от Максименко до Шамара, во всех компонентах.

-Значит ли выход Литвинова в центре обороны, что эксперимент с его переводом в полузащиту признан неудачным?

— Он сыграл только один матч на позиции ЦПЗ, когда не мог сыграть Умяров. Он очень мне нравится как игрок и как человек. Знаю его лимиты, но знаю и его способности. Сегодня он провел невероятный матч вместе с Абеной, Денисовым и Рябчуком. И Дуарте, который потом вышел. Отлично работал в единоборствах. Можно сказать, Литвинов — моя слабость. Сегодня Руслан еще и был чуть травмирован

— После замены вы обняли и приподняли Маркиньоса. Сколько он весит?

— Точно вдвое меньше меня, ха-ха. Очень рад за него. У него был очень непростой период — он пережил сложный момент (смерть отца — Прим. «СЭ»). Сейчас он возвращается к игре, это большое событие.

— Преображение Умярова. Николсона и Угальде — это результат тактических перестановок или же чего-то еще?

— Я не вижу сильных тактических изменений. Каждый матч — отдельная история. Угальде прекрасен своей самоотдачей. Он всегда играет на команду, и если не забивает, то приносит пользу иначе. Шамар начинал издалека, но своей работой и отношением он заслужил свои шансы и, надеюсь, будет продолжать. Процентов на 60 он сейчас показывает свой потенциал. А Наиль — это компьютер. Он просчитывает и прочитывает всю игру, все комбинации. Сегодняшний гол стал наградой за ту работу, что он делает регулярно.

— Матч пропускал Бабич, а «Спартак» вообще довольно часто получает карточки в обороне. Это вынужденные фолы, или же их можно было бы избежать?

— Я в таком ключе не думаю. В матче бывают стыки, единоборства, случаются карточки. Когда-то карточки по делу, когда-то — нет. Сегодня без Бабича мы не пропустили, а команда играла сверхагрессивно. Так что проблемы не вижу.

«Спартак» после 11 матчей занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.