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Сегодня, 19:14

Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участие в тренировках «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о стажировке Александра Мостового в клубе.

«Он не будет принимать участие в наших тренировках. У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде», — сказал Станкович в эфире «Матч Премьер».

30 сентября Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Спартаке».

56-летний Мостовой также известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург». Он завершил карьеру футболиста в 2005 году. В мае 2023 года экс-игрок сборной России начал обучение на получение тренерской лицензии.

В сентябре Станкович заявил, что готов принять Мостового на стажировку в московском клубе. 46-летний сербский специалист возглавляет красно-белых с июля этого года.

Александр Мостовой
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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