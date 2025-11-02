Станкович заявил, что перед первым голом «Краснодара» был фол на Мартинсе

Артем Калинин Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ заявил, что главный судья встречи Кирилл Левников не зафиксировал фол на полузащитнике красно-белых Кристофере Мартинсе перед первым голом «быков». «В первом тайме был момент, когда Мартинс мог убегать — там было открытое пространство, но соперник его остановил. На мой взгляд, это очевидный фол и желтая карточка. Уже не в первый раз такое происходит с этим арбитром. Есть статистика: процент очков, набранных нашей командой, когда он судит — минимален. Порядка восьми игр уже было... Считаю, что фол против Мартинса был очевидный. Я получил карточку за свои эмоции, после этого успокоился — уже не имело смысла что-то доказывать...», — сказал в эфире matchtv.ru Станкович. «Спартак» после поражения от «Краснодара» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Ахматом». «Краснодар» — «Спартак»: голевая атака «быков» началась с фола на спартаковце?

Dmitriy Nekrasov Аналогично был фол на Даку от Глебова, на Голенкове от Джику, на Гонду в Воронеже....Но проиграл Спартак из-за плохой защиты. 03.11.2025

zoolord Фол 100%. Но по правилам, гол защитан правильно. 03.11.2025

Sergey_Marcus У нас таких переживающих - пол страны. А нужен тренер. Нужно предложить оптимальную схему, закрепить ее и вывести людей на пик. Текущий тренер, как мы поняли, с этой задачей справиться не может. 03.11.2025

Gavr49 Только непонятно, почему он не привел в пример гол ЦСКА, когда игру отматывали чуть ли не на 5 минут назад, чтобы отменить гол. А тут почему-то не стали так отматывать. Двойные стандарты. однако. А вот претензии к судье, что стой стороны, что с другой - это просто оправдание никакой игры со стронв Спартака и хамского поведения оборзевших игроков Краснодара. Кстати, Галицкому, при всем моем к нему уважении, пора уже давать укорот всем этим грубянам и артистам в одном флаконе, иначе команда пойдет вразнос. Мусаев, похоже, с Кордобой ничего поделать не может. 03.11.2025

Андрей Какурин Смотрел. С этого сезона отмыл телевизор и смотрю только с участием Краснодара и Сочи 03.11.2025

1_sport Причиной является его собственная невыдержанность, быдловатость и желание найти виноватого в ком-то другом, но только не в себе и своих игроках. 03.11.2025

Dron56 Разве так можно ? Он же человек хороший, за команду переживает... в каждом матче ! 03.11.2025

1_sport 4 штанги и перекладины по вашим воротам, 0 созданных вами голевых момента за все время до удаления. Это все видели и помнят. 03.11.2025

Dron56 Согласен со Станкевичем, Фол был. В одних матчах такие голы отменяют а тут вдруг засчитывают ? Зачем нужен ВАР ? Гнать нужно Мажича , скокого перепугу ему деньги платить ? Судейство у нас двойственное, хочу свищу , хочу пропущу ! ( За КБ неболею .) 03.11.2025

1_sport если бы он не удалил Кордобу, то счет бы был 3-0, если не больше. 03.11.2025

1_sport Опять "ЗАГОВОР"? ))) Вы 0-0 хотели сыграть и потому ничего в атаке не создавали? 03.11.2025

1_sport Так и орал бы тогда на Левникова, а не на того кто не судит матч. Интересно если все время Спартак недобирает очки из-за "этого" судьи, то как он объяснит объяснит 2 удаления краснодарцев!? Искал бы лучше проблемы внутри своей команды, которая практически кроме слабоватого навальчика в конце матча ничего не показала. Краснодар по игре разгромил Спартак. Результат не отражает реальность. 03.11.2025

1_sport Никто не разглядел. Даже те кто смотрел матч. Камера издалека снимала, нужного видеоповтора не нашлось. ВАР тоже ничего не увидел. 03.11.2025

Nikolay Zaytsev Ты сейчас серьёзно про Кордобу!?Да гнуснее игрока- ещё поискать нужно..Хотя с профессиональной составляющей- у него ТОП... 03.11.2025

Nikolay Zaytsev А ты ВСЕ игры СПАРТАКА,смотришь? 03.11.2025

Sage Руководству Спартака самим не смешно, что у него всегда кто-то виноват??? 03.11.2025

Андрей Какурин Кто назовет хоть один матч проигранный Спартаком за последние хотя бы 20 лет не из-за судей? Нет такого матча. Выигрывает он сам, а проигрывает исключительно из-за судей. Вот такая вот "народная команда". 03.11.2025

. . Этому нехорошему человеку лучше бы помолчать в тряпочку. Убежден, что именно по его установке с первых секунд пошла крайне грязная, провокационная игра спартаковцев, нацеленная на провоцирование эмоций от лидеров Краснодара, и, в первую очередь, Кордобы! Ранее никогда не наблюдал настолько системной грязной игры от достойных игроков Спартака. Добавлю, что питерская команда судей до ~ 25 минуты матча - просто игнорировала откровенно грязную игру спатраковцев ... Очевидно, что идет системная грязная "игра" против Краснодара в пользу Зенита. И то, что Станкович грязно сыграл на "подтацовках", - как минимум не делает ему чести, и кроет позором, возможно даже непонимающих ситуацию, и выступающих в роли попок - статистовталантливых игроков Спартака ... 03.11.2025

analytica Врете. Это не просто ответ, а ответ лживый. Фол был, но он был в 50 метрах от мяча, за спиной судьи и не имел отношения к голевой атаке. Даже если бы имел, то предъявлять претензии в этой ситуации можно только к ВАР. Но хрюкающий тренер гонит-то именно на судью в поле. Левникова ненавидят в Спартаке за то, что он питерский. Однако Спартаку он сегодня скорее помогал, чем мешал. Сколько раз сфолил на Кордобе Ву прежде чем получил ЖК? По моим подсчетам 4 раза, и каждый фол был на чистую желтую. Да еще и пенальти кабанчикам Левников не поставил, хотя мог. Сказали бы ему спасибо, что спас Спартак от разгрома. Но вы, свинтусы на это не способны. Спасибо? Человеку из Петербурга? Понимаю, это утопия. 03.11.2025

Den211 ну да, у Спартака же только Мартинс в команде, других игроков нет. На нем фол и играть некому, пустое поле и ворота. Станкович уже сколько раз эти объясняет пропущенные голы. Фол если и был то в километре, уже 20 раз можно было защиту выстроить. Но это же Спартак Станковича, ему же Дуарте и Черновы не нужны. 03.11.2025

Павел Заблоцкий Меньше всем и ирокам и тренерам нужно обращать внимание на нарушения. Не игроки и не тренеры решают есть они или нет. И тратить на это энергию и эмоции... ни к чему кроме карточек не приводит... Доказать судье на поле вы ничего не сможете... у них к давлению адаптация без нее на поле делать судье нечего.... 02.11.2025

Viper1 обычная борьба. показали и не раз потом 02.11.2025

Сергей А. Я то могу, в отличие от тебя. как бы хреново первый не играли, но гол левейший. Но что всем убедиться надо полный матч смотреть. а не эту атаку повторы по тв. Че то полную версию не повторяли 02.11.2025

Сергей А. да неужели... когда левый гол засчитал и в первом же тайме всех на желтую посадил? 02.11.2025

Sinaron Сегодня Левников в дёсна лобызал Спартак. 02.11.2025

Sinaron Хватит уж искать оправдания слабенькой игре. Левников сегодня боготворил Спартак. 02.11.2025

Sergey_Marcus Со Станковичем нужно заканчивать. Лучше уже не будет. Спасибо, Деян. Аревуар. 02.11.2025

hattabych Ответы Станковича про игру чуть выше. А это ответ на вопрос, что его разозлило. 02.11.2025

hattabych Прочитай ответы Станковича про игру выше. А это просто ответ на другой конкретный вопрос. 02.11.2025

Белый Медведь Создалось впечатление, что если бы не Левников с удалением, то Спартак и один гол бы не смог забить. 02.11.2025

555 555 Деян,ты был отличным игроком,наверное и человек хороший,да и тренер наверное неплохой,но видишь,не прёт у тебя в последнее время. Все против тебя. Может пора к жене,к дочке. Ведь малышка растёт вдали от отца. Хотя,как по мне,лучше ты,чем какой-то шлак, в Спартаке. 02.11.2025

Gordon Позорище. И это после двух удалений у соперника. А в том моменте была обоюдная борьба. 02.11.2025

the gathering ! Станок, лучше научи своих играть в пас в атаке, чем объяснять другим правила игры 02.11.2025

Сергей А. а лева здоров слепошарый на матчах Спартака? а вася казарцев? и вообще судейки гнилые типа захарова? 02.11.2025

Сергей А. был. только на повторах хрен покажут по трансляции. 02.11.2025

Сергей А. заслужили или нет - спорный вопрос. При честном, а не левническом судействе не факт что тот же счет был. Как и другие судейки. В фнл одна команда вышла из 2-го, начала неплохо, но судьи убивать начали. Ещё и соседи обоссались играть и график уплотнили переносом. 02.11.2025

NGE Я не видел матч. Всё же, интерсно, был этот фол или нет? 02.11.2025

volgaul Только Левников? 02.11.2025

Феликс_Забанен ну был и был, лучше пусть объяснить полный бардак в оброне и бестолковую атаку 02.11.2025

вперёд Спартак! Даже если был не зафиксированный фол, при атаке соперника в своей штрафной необходимо прикрывать футболистов соперника, а не "охранять кукурузу", стоя вчетвером в одиночестве. Проиграли, увы, по делу, очков в этой игре с такой "обороной" не заслужили. 02.11.2025

chorskij parenj Левников - ненавидит Спартак! 02.11.2025

volish17 Спартак таких голов уже много на получал за столько лет.. 02.11.2025

