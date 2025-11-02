Видео
2 ноября, 21:58

Станкович заявил, что перед первым голом «Краснодара» был фол на Мартинсе

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ заявил, что главный судья встречи Кирилл Левников не зафиксировал фол на полузащитнике красно-белых Кристофере Мартинсе перед первым голом «быков».

«В первом тайме был момент, когда Мартинс мог убегать — там было открытое пространство, но соперник его остановил. На мой взгляд, это очевидный фол и желтая карточка. Уже не в первый раз такое происходит с этим арбитром. Есть статистика: процент очков, набранных нашей командой, когда он судит — минимален. Порядка восьми игр уже было... Считаю, что фол против Мартинса был очевидный. Я получил карточку за свои эмоции, после этого успокоился — уже не имело смысла что-то доказывать...», — сказал в эфире matchtv.ru Станкович.

«Спартак» после поражения от «Краснодара» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Ахматом».

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: голевая атака &laquo;быков&raquo;.«Краснодар» — «Спартак»: голевая атака «быков» началась с фола на спартаковце?

100

  • Alexander Loginov

    Свинарылая, не хрюкай.

    04.11.2025

  • welkom1111

    Иди бутылки собирай, ничтожество!...

    03.11.2025

  • Фирсыч

    Метро "Андроновка". Там проезд Фрезер. Но врядли найдёшь строение 47, да ещё в темноте. Я живу на Фрезере, и то, врядли нашёл. К тому же грязища там...

    03.11.2025

  • Фирсыч

    Гордон, ну ты и место выбрал. Найти 47 строение в 22.00 даже я не найду, хотя живу на Фрезере. Не говоря уж о постороннем человеке. Кстати, что в этом доме находится? Вроде там раньше была ж/д ментовка? Или ошибаюсь? Кстати, ты сам фрезеровский?

    03.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Аналогично был фол на Даку от Глебова, на Голенкове от Джику, на Гонду в Воронеже....Но проиграл Спартак из-за плохой защиты.

    03.11.2025

  • Alexander Loginov

    Рагуль, это у тебя в башке одна извилина прямая. И та - вмятина от фуражки.

    03.11.2025

  • zoolord

    Фол 100%. Но по правилам, гол защитан правильно.

    03.11.2025

  • Странник-777

    Еще бы и глазки гнилые помыл...

    03.11.2025

  • Sergey_Marcus

    У нас таких переживающих - пол страны. А нужен тренер. Нужно предложить оптимальную схему, закрепить ее и вывести людей на пик. Текущий тренер, как мы поняли, с этой задачей справиться не может.

    03.11.2025

  • Gavr49

    Только непонятно, почему он не привел в пример гол ЦСКА, когда игру отматывали чуть ли не на 5 минут назад, чтобы отменить гол. А тут почему-то не стали так отматывать. Двойные стандарты. однако. А вот претензии к судье, что стой стороны, что с другой - это просто оправдание никакой игры со стронв Спартака и хамского поведения оборзевших игроков Краснодара. Кстати, Галицкому, при всем моем к нему уважении, пора уже давать укорот всем этим грубянам и артистам в одном флаконе, иначе команда пойдет вразнос. Мусаев, похоже, с Кордобой ничего поделать не может.

    03.11.2025

  • Роман Морковкин

    Если совсем немного перефразировать героя фильма Данелия, то получится в цвет про лысобородого неудачника. Небо... Небо не видывало такого позорного пацака (физрука) как ты, Станкуша. Вали конём в свой Белград, Милан, или где там ещё есть дураки, которые тебя ждут в качестве тренера. Думаю, про сборную Сербии - полнейшая туфта, просто быть не может, чтобы они не приняли во внимания плоды твоей работы в России и Италии, твой максимальный уровень - нижняя половина таблицы чемпионата Фарер или Мальты, даже до Кипра ты точно не дотягиваешь. Единственное исключение - клуб, который в своём первенстве на пять голов выше остальных (Ференцварош, Црвена), да и то при прохождении пути ты минимум четыре головы из этих пяти потеряешь после первой трети чемпионата, так что и тут с осторожностью.

    03.11.2025

  • Андрей Какурин

    Смотрел. С этого сезона отмыл телевизор и смотрю только с участием Краснодара и Сочи

    03.11.2025

  • Роман Морковкин

    Позорник. Клоун. Посмешище. Отвратный тип. А самое главное - полный ноль в тренерском деле. Выиграть чемпионат Венгрии с Фернецварошем, как говорится, и я так могу, а вот вести Спартак по результатам после почти половины чемпионата между Балтикой и Рубином постараться и умудриться надо. Уверен, если тренировки проводить по конспектам любого проффессионального тренера, но без его непосредвенного участия, расстановку на матч и состав определять жребием, а установку и накачку на матч будет давать капитан команды (выбранный командой), то результаты точно не будут хуже. На кой это ушлепище в команде?

    03.11.2025

  • 1_sport

    Причиной является его собственная невыдержанность, быдловатость и желание найти виноватого в ком-то другом, но только не в себе и своих игроках.

    03.11.2025

  • Dron56

    Разве так можно ? Он же человек хороший, за команду переживает... в каждом матче !

    03.11.2025

  • 1_sport

    4 штанги и перекладины по вашим воротам, 0 созданных вами голевых момента за все время до удаления. Это все видели и помнят.

    03.11.2025

  • Dron56

    Согласен со Станкевичем, Фол был. В одних матчах такие голы отменяют а тут вдруг засчитывают ? Зачем нужен ВАР ? Гнать нужно Мажича , скокого перепугу ему деньги платить ? Судейство у нас двойственное, хочу свищу , хочу пропущу ! ( За КБ неболею .)

    03.11.2025

  • 1_sport

    если бы он не удалил Кордобу, то счет бы был 3-0, если не больше.

    03.11.2025

  • 1_sport

    Опять "ЗАГОВОР"? ))) Вы 0-0 хотели сыграть и потому ничего в атаке не создавали?

    03.11.2025

  • 1_sport

    Так и орал бы тогда на Левникова, а не на того кто не судит матч. Интересно если все время Спартак недобирает очки из-за "этого" судьи, то как он объяснит объяснит 2 удаления краснодарцев!? Искал бы лучше проблемы внутри своей команды, которая практически кроме слабоватого навальчика в конце матча ничего не показала. Краснодар по игре разгромил Спартак. Результат не отражает реальность.

    03.11.2025

  • 1_sport

    Никто не разглядел. Даже те кто смотрел матч. Камера издалека снимала, нужного видеоповтора не нашлось. ВАР тоже ничего не увидел.

    03.11.2025

  • Борис Игоревич

    соси хер. метро называй. или слился трус

    03.11.2025

  • Zlobny

    Странно, что не Путин у него виноват :))))

    03.11.2025

  • Nikolay Zaytsev

    Засыт! Это он в интернете ,,воин", а по факту- ублюдок трусливый..

    03.11.2025

  • Nikolay Zaytsev

    Ты сейчас серьёзно про Кордобу!?Да гнуснее игрока- ещё поискать нужно..Хотя с профессиональной составляющей- у него ТОП...

    03.11.2025

  • Nikolay Zaytsev

    А ты ВСЕ игры СПАРТАКА,смотришь?

    03.11.2025

  • За спорт!

    Прощай Станок, прощай, и ничего не обещай.

    03.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А что ещё остаётся)

    03.11.2025

  • Sage

    Руководству Спартака самим не смешно, что у него всегда кто-то виноват???

    03.11.2025

  • Андрей Какурин

    Кто назовет хоть один матч проигранный Спартаком за последние хотя бы 20 лет не из-за судей? Нет такого матча. Выигрывает он сам, а проигрывает исключительно из-за судей. Вот такая вот "народная команда".

    03.11.2025

  • . .

    Этому нехорошему человеку лучше бы помолчать в тряпочку. Убежден, что именно по его установке с первых секунд пошла крайне грязная, провокационная игра спартаковцев, нацеленная на провоцирование эмоций от лидеров Краснодара, и, в первую очередь, Кордобы! Ранее никогда не наблюдал настолько системной грязной игры от достойных игроков Спартака. Добавлю, что питерская команда судей до ~ 25 минуты матча - просто игнорировала откровенно грязную игру спатраковцев ... Очевидно, что идет системная грязная "игра" против Краснодара в пользу Зенита. И то, что Станкович грязно сыграл на "подтацовках", - как минимум не делает ему чести, и кроет позором, возможно даже непонимающих ситуацию, и выступающих в роли попок - статистовталантливых игроков Спартака ...

    03.11.2025

  • analytica

    Врете. Это не просто ответ, а ответ лживый. Фол был, но он был в 50 метрах от мяча, за спиной судьи и не имел отношения к голевой атаке. Даже если бы имел, то предъявлять претензии в этой ситуации можно только к ВАР. Но хрюкающий тренер гонит-то именно на судью в поле. Левникова ненавидят в Спартаке за то, что он питерский. Однако Спартаку он сегодня скорее помогал, чем мешал. Сколько раз сфолил на Кордобе Ву прежде чем получил ЖК? По моим подсчетам 4 раза, и каждый фол был на чистую желтую. Да еще и пенальти кабанчикам Левников не поставил, хотя мог. Сказали бы ему спасибо, что спас Спартак от разгрома. Но вы, свинтусы на это не способны. Спасибо? Человеку из Петербурга? Понимаю, это утопия.

    03.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Как и Абосраль видимо уверовали в своих богов и боги дали ему знак

    03.11.2025

  • Den211

    ну да, у Спартака же только Мартинс в команде, других игроков нет. На нем фол и играть некому, пустое поле и ворота. Станкович уже сколько раз эти объясняет пропущенные голы. Фол если и был то в километре, уже 20 раз можно было защиту выстроить. Но это же Спартак Станковича, ему же Дуарте и Черновы не нужны.

    03.11.2025

  • Sinaron

    Упоротость сектантов всегда смешно выглядит ))) Очередной визг на тему "Как убивали Спартак".

    02.11.2025

  • Сергей А.

    у вас 99 лет ещё долго будет

    02.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    Меньше всем и ирокам и тренерам нужно обращать внимание на нарушения. Не игроки и не тренеры решают есть они или нет. И тратить на это энергию и эмоции... ни к чему кроме карточек не приводит... Доказать судье на поле вы ничего не сможете... у них к давлению адаптация без нее на поле делать судье нечего....

    02.11.2025

  • Viper1

    нет)

    02.11.2025

  • Viper1

    вы оба её не можете адекватно анализировать)

    02.11.2025

  • Viper1

    обычная борьба. показали и не раз потом

    02.11.2025

  • DmitryStill

    Чего, с.ка, слился?

    02.11.2025

  • DmitryStill

    Давай. Дерзай. Место и время?

    02.11.2025

  • DmitryStill

    Тварь ты интернетная. На улице бы так в лицо ответил...

    02.11.2025

  • DmitryStill

    Откровенный п.дор

    02.11.2025

  • DmitryStill

    Ты идиот? Не напомнишь на какой минуте красная была?

    02.11.2025

  • Сергей А.

    ну и так тоже не назначают)

    02.11.2025

  • Сергей А.

    Я то могу, в отличие от тебя. как бы хреново первый не играли, но гол левейший. Но что всем убедиться надо полный матч смотреть. а не эту атаку повторы по тв. Че то полную версию не повторяли

    02.11.2025

  • Sinaron

    Ты адекватно можешь анализировать игру?

    02.11.2025

  • Сергей А.

    да неужели... когда левый гол засчитал и в первом же тайме всех на желтую посадил?

    02.11.2025

  • welkom1111

    Вы себя несёте разумным, но позволять себе подобные "изыски" РАЗУМНЫЙ человек не позволит!...

    02.11.2025

  • Gordon

    В метро? :)))))))) Ты, прежде, чем брехать, хоть думал бы тем, что у тебя на месте мозга;-) В метро камеры, юный любитель интернетных оскорблений, такие разговоры не ведутся;-) Вторник, проезд Фрезер, д. 2, с. 47, 22:00. Там тихо и безлюдно, как раз для проведения лекции по воспитанию ;-)

    02.11.2025

  • Sinaron

    Сегодня Левников в дёсна лобызал Спартак.

    02.11.2025

  • Sinaron

    Хватит уж искать оправдания слабенькой игре. Левников сегодня боготворил Спартак.

    02.11.2025

  • Борис Игоревич

    Ути -пути , педрильник. Много текста. Любое метро. Любое время. Ну и ?

    02.11.2025

  • welkom1111

    У тебя снялась остаток прямой линии в голове)))...Лечению не подлежишь!..

    02.11.2025

  • Gordon

    Мой юный друг, те, кто способен сказать в лицо и ответить за базар, в интернете не тявкают. Хочешь забиться - давай, прямо сейчас и здесь время и место называй ;-) Только вот проблемка - ты туда не придёшь и сам об этом прекрасно знаешь;-)

    02.11.2025

  • Борис Игоревич

    ну-ну , кондом. интернетный , да? ну , давай забьемся. я тебе в лицо все повторю -кондомка рваная. что ты -чмо и петух. шалавин сын.

    02.11.2025

  • Gordon

    А ты ему не уподобляйся. Пусть сам с собой разговаривает. У тебя выражения ничуть не лучше.

    02.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Со Станковичем нужно заканчивать. Лучше уже не будет. Спасибо, Деян. Аревуар.

    02.11.2025

  • Gordon

    Да, трусливый интернетный борька, лечебных люлей тебе не помешает. Дважды в день в течение месяца. Тогда, даст Бог, вылечишься.

    02.11.2025

  • Борис Игоревич

    тебя , кондом , забыл спросить как мне писать про это отребье в кб обносках. ))

    02.11.2025

  • Gordon

    Ты бы, мил человек, слова выбирал. Выглядишь ещё хуже, чем он, причём намного.

    02.11.2025

  • Борис Игоревич

    Гыы.. свиновыблядок-шалавин сын захрюкал. )) Заштопай очко после Краснодара , педрила кб. Передерни на портретик кольки старостенного - и спать. Завтра новый день , новый отъеб свиней. ))

    02.11.2025

  • Сергей А.

    слышь, пидор боря, а тебе глаза когда вырвали? не охуел ли ты, сын бляди, так глаголить?

    02.11.2025

  • Сергей А.

    клоун тут ты

    02.11.2025

  • Борис Игоревич

    Наглая сербская свинка. При полном судейском беспределе , абсолютном подсуживании спаму , еще хрюкает что-то на судей. Вот же ж мразота жирная. Потную обнимашку -нах из России ! Езжай в Италию свою , тварь брехливая.

    02.11.2025

  • rashton22

    Это что за колхоз? Стихи знает!

    02.11.2025

  • AZ

    Ну е-мое, не зря Спартак чемпионом среди женщин стал, а среди мужчин не может)))

    02.11.2025

  • hattabych

    Ответы Станковича про игру чуть выше. А это ответ на вопрос, что его разозлило.

    02.11.2025

  • hattabych

    Прочитай ответы Станковича про игру выше. А это просто ответ на другой конкретный вопрос.

    02.11.2025

  • Белый Медведь

    Создалось впечатление, что если бы не Левников с удалением, то Спартак и один гол бы не смог забить.

    02.11.2025

  • 555 555

    Деян,ты был отличным игроком,наверное и человек хороший,да и тренер наверное неплохой,но видишь,не прёт у тебя в последнее время. Все против тебя. Может пора к жене,к дочке. Ведь малышка растёт вдали от отца. Хотя,как по мне,лучше ты,чем какой-то шлак, в Спартаке.

    02.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Не просто видно , а всем очевидно,что Станкович :clown: КЛОУН!!! Кто там следующий в цирк устраивается, еще не определились ?))

    02.11.2025

  • Gordon

    Позорище. И это после двух удалений у соперника. А в том моменте была обоюдная борьба.

    02.11.2025

  • James Gang

    В "Тушине" ныть... Игру лучше настрой, лысый шарлатан!

    02.11.2025

  • 99

    Опять тушинские девки ноют , опять их бедных придавил судейский произвол. Поросята все в соплях и губной помаде.. перепачканный пятак :pig_nose:

    02.11.2025

  • Сергей А.

    ты про себя? чмо...

    02.11.2025

  • the gathering !

    Станок, лучше научи своих играть в пас в атаке, чем объяснять другим правила игры

    02.11.2025

  • Сергей А.

    по нику клоуна видно.

    02.11.2025

  • Сергей А.

    а лева здоров слепошарый на матчах Спартака? а вася казарцев? и вообще судейки гнилые типа захарова?

    02.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    :joy::joy::joy: Деян да ты еще тот клоун оказывается!!! Опять у них судьи виноваты . Стыд и срам:rofl:

    02.11.2025

  • Lars Berger

    Впечатление, что он не совсем здоров...

    02.11.2025

  • Сергей А.

    был. только на повторах хрен покажут по трансляции.

    02.11.2025

  • Сергей А.

    заслужили или нет - спорный вопрос. При честном, а не левническом судействе не факт что тот же счет был. Как и другие судейки. В фнл одна команда вышла из 2-го, начала неплохо, но судьи убивать начали. Ещё и соседи обоссались играть и график уплотнили переносом.

    02.11.2025

  • NGE

    Я не видел матч. Всё же, интерсно, был этот фол или нет?

    02.11.2025

  • Alexander Loginov

    "Спартак" снимается с чемпионата!"

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Скоро новогодние. Пора резать этого хряка.

    02.11.2025

  • volgaul

    Только Левников?

    02.11.2025

  • Феликс_Забанен

    ну был и был, лучше пусть объяснить полный бардак в оброне и бестолковую атаку

    02.11.2025

  • ALEX1984

    А завтра он объявит себя властелином мира . И что , тоже статейку накатаете по этому поводу ?

    02.11.2025

  • Ботокс007

    Юрий Лоза заявлял, что Земля плоская.

    02.11.2025

  • вперёд Спартак!

    Даже если был не зафиксированный фол, при атаке соперника в своей штрафной необходимо прикрывать футболистов соперника, а не "охранять кукурузу", стоя вчетвером в одиночестве. Проиграли, увы, по делу, очков в этой игре с такой "обороной" не заслужили.

    02.11.2025

  • chorskij parenj

    Левников - ненавидит Спартак!

    02.11.2025

  • volish17

    Спартак таких голов уже много на получал за столько лет..

    02.11.2025

  • Denissimo

    Стонотович

    02.11.2025

  • AnTaras

    Точно! Во всём виноват судья!:grinning:

    02.11.2025

