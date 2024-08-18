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Сегодня, 19:56

Станкович заявил, что «Спартак» «слишком сильно» контролировал игру в матче с «Факелом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции после матча 5-го тура РПЛ с «Факелом» (3:0) призвал своих игроков не расслабляться даже при серьезном преимуществе над соперником.

— Сложилось мнение, что вы отлично мотивируете команду. Даже в Оренбурге команду было сложно упрекнуть в самоотдаче, но окончательно понятно стало сегодня. Как вам это удалось?

— Комплименты ребятам. Это наша работа. Это уважение к самому себе, партнеру и работе, которую мы делаем. Каждый футболист участвует в тренировках и выкладывается полностью. Каждый хочет давать больше, чем может. Сегодня, возможно, мы слишком сильно контролировали игру. По вовлеченности и самоотдаче никаких вопросов нет.

— Что значит «слишком контролировали»?

— Когда счет стал 2:0, я увидел некую расслабленность. Я требователен в этом отношении. Мы должны были прессинговать и играть.

— «Спартак» играет на ноль на протяжении последних матчей. На что нужно особенно обратить внимание в следующей игре?

— Самое важное сейчас — отдохнуть. А уже со вторника начнем готовиться. Это очень важный матч (с «Зенитом» в рамках 6-го тура РПЛ — Прим. «СЭ»). Мы очень много внимания уделяем деталям на тренировках, именно они делают результат вдолгую.

45-летний Станкович возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024/25. Под его руководством команда провела 7 матчей во всех турнирах (5 побед, 1 поражение, 1 ничья).

В следующем матче красно-белые на выезде сыграют против действующего лидера турнирной таблицы РПЛ «Зенита». Игра состоится 24 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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