Станковича уволили из «Спартака» по видеозвонку в Белград. Тренер отреагировал спокойно

Стали известны подробности увольнения сербского тренера Деяна Станковича из «Спартака».

По информации «СЭ», ключевая причина увольнения — отсутствие игрового прогресса, а не публичные высказывания тренера. Вчера, 11 ноября, руководство по видеосвязи связалось с тренером, который сейчас находится в Белграде, и объявило о своем решении. От Станковича не было возражений, он воспринял предложение о прекращении отношений спокойно и без лишних эмоций.

«Спартак» объявил об уходе Станковича 11 ноября. Серб возглавлял команду с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России.

Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен Вадим Романов. По информации «СЭ», Романов отработает отрезок до зимнего перерыва в РПЛ, а затем уступит место новому специалисту, поиски которого продолжаются.

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» рассматривает кандидатуру главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.

После 15 туров «Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.