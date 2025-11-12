Видео
12 ноября, 10:25

Станковича уволили из «Спартака» по видеозвонку в Белград. Тренер отреагировал спокойно

Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны подробности увольнения сербского тренера Деяна Станковича из «Спартака».

По информации «СЭ», ключевая причина увольнения — отсутствие игрового прогресса, а не публичные высказывания тренера. Вчера, 11 ноября, руководство по видеосвязи связалось с тренером, который сейчас находится в Белграде, и объявило о своем решении. От Станковича не было возражений, он воспринял предложение о прекращении отношений спокойно и без лишних эмоций.

Деян Станкович.Почему Станковича уволили сейчас и кто отвечает за поиск нового тренера «Спартака»? Инсайды «СЭ»

«Спартак» объявил об уходе Станковича 11 ноября. Серб возглавлял команду с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России.

Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен Вадим Романов. По информации «СЭ», Романов отработает отрезок до зимнего перерыва в РПЛ, а затем уступит место новому специалисту, поиски которого продолжаются.

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» рассматривает кандидатуру главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.

После 15 туров «Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

22

  • hardoviy

    А с какого он соскочил домой в Белград? Перерыв в чемпионате не наступил. Получается оставил команду

    13.11.2025

  • vlafy

    За всё. За липовые чемпионства 90-х, за помощь судей. Спам должен гореть во второй лиге.

    12.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Сумел сдержаться во время звонка, ну надо же... Представляю его бурное ликование после )

    12.11.2025

  • Denizzz77

    идиоты, еще один вас поимел, неустойку уже отправили?

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    кто оно такое даянка-хряк что бы его в лукойле боялись. Только не надо что оно было ЛЮТЧИМ хутболистом итальянцев.

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    даянка-хряк , а что ты цыган не в команде был. ТЫ ГАНДИЛО И СВОИХ подсвинков забери особенно мелкого в очочках пока ему ...ыло не распахали. ЧЕРТИ !!

    12.11.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Только-только стала налаживаться игра, и тут - пинок по зад ! Плохи дела в Лукойловском королевстве...

    12.11.2025

  • Олег 70

    а чего нервничать ?))несколько лямов бакинских неустойки в кармане осело задарма-ваще жизнь удалась у психопата)))

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Прoгнозы футбольных матчей infostavki.ru

    12.11.2025

  • mikeV

    Интересно, был ли такой пункт в контракте, и если был - то какие там были указаны критерии оценки этого "игрового прогресса"

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Наверное МАХ Деян установить успел...Остальные то не работают)

    12.11.2025

  • shpasic

    а чего ждать, когда он уже опубликовал? заготовку ещё два месяца назад сделал.

    12.11.2025

  • shpasic

    там не видеозвонок был, а видеоконференция, в которой принимали участие корреспонденты СЭ и прочие карпы

    12.11.2025

  • Grinopel

    Да все ему давно сказали. Для СМИ просто подают так.

    12.11.2025

  • Балу

    .....ты не обижайся.... а после стёр смс.....

    12.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Еще бы, неустойка будет выплачена в полном объеме!!! Этого и добивался!!! В очередной раз - грабли: какие л.хи составляли, а точнее, продлевали контракт

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    В лицо, по ходу, очканули сказать?

    12.11.2025

  • 99

    По видеозвонку… солидно.

    12.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Стыд и позор. Спасибо, что не как Массимо с фоткой стадиона

    12.11.2025

  • Врн36

    Кто еще из журналюг не высказался на эту тему. Теперь неделю мусолить будут. Ждем портянку от ИЯР

    12.11.2025

  • Karma_police

    оспади.. за что нам такое отстойное руководство в клубе?..:man_facepalming:

    12.11.2025

    Деян Станкович
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
