Станковича встретили аплодисментами на пресс-конференции после победы над «Пари НН»

На послематчевой пресс-конференции по итогам игры 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» журналисты аплодировали главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу.

Матч прошел в субботу на «Лукойл Арене» в Москве и завершился победой московской команды со счетом 3:0. Голы в этой игре забили нападающие Тео Бонгонда, Манфред Угальде и полузащитник Эсекьель Барко.

Московский клуб одержал шестую подряд победу в РПЛ. После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.

Станкович возглавляет красно-белых с сезона-2024/25.