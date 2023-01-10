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Сегодня, 11:14

Старший тренер «Химок» — о Глушакове и Кухарчуке: «С ними я не общался, они не написали мне ничего»

Старший тренер «Химок» Билялетдинов прокомментировал информацию об уходе Глушакова и Кухарчука
Константин Белов
Корреспондент
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Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об уходе полузащитников Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука из клуба.

«Могу сказать, что их нет на сборе с командой. Расстался ли с ними окончательно клуб, точно не знаю. С Глушаковым и Кухарчуком я не общался, они не написали мне ничего. Но знаю, что с ними хорошо общаются другие игроки нашей команды», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Денис Глушаков
Илья Кухарчук
Ринат Билялетдинов
ФК Химки
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