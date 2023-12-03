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РПЛ

Сегодня, 19:45

Старший тренер «Локомотива» — о погодный условиях: «Для нас это не стало элементом преимущества»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Старший тренер «Локомотива» Олег Левин высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

«Я думаю, когда все команды получили календарь и увидели матчи в декабре. Игроки должны быть готовы к снегу и морозу. Мы на погоду не обращали внимание. Для нас это не стало сюрпризом или элементом преимущества с «Зенитом». Для данного времени поле было идеальное. Мы думаем только о своей игре и своих принципах. Старались не обращать внимание на погоду», — сказал Левин.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на 6-й строчке (28 очков).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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