Старший тренер «Сочи» Гаранин отсутствует в заявке на матч со «Спартаком»

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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин отсутствует в заявке на матч 16-го тура РПЛ против «Спартака».
Имени специалиста нет в графе «Тренерский штаб» на официальном сайте премьер-лиги.
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.
3 ноября генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что Гаранина не будет на скамейке запасных команды в матче со «Спартаком».
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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