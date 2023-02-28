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Сегодня, 21:22

Старт Лиги легенд РФС планирует с матча «Динамо» против сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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РФС планирует запуск проекта Лига легенд матчем с участием московского «Динамо» и сборной России, составленных из заслуженных игроков 90-х-2000-х годов, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, В нынешнем году РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Большинство матчей будут синхронизированы с календарем чемпионата. В Лиге легенд также сыграют ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Ротор», «Крылья Советов», «Ростов». По задумке, тренерами «Динамо» станут Валерий Газзаев, Эдуард Малафеев и Андрей Кобелев, а сборную России возглавят Анатолий Бышовец, Юрий Семин и Олег Романцев.

В 2022 году РФС провел два Матча легенд, в которых сыграли легенды «Зенита» и московского «Спартака». Встреча в Москве была посвящена памяти экс-тренера красно-белых Георгия Ярцева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/start-ligi-legend-rfs-planiruet-s-matcha-dinamo-protiv-sbornoj-rossii/
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