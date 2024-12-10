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Сегодня, 17:40

Стартовал пятый сезон конкурса от РФС «Россия — футбольная страна»

Владислав Маслов
Корреспондент
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РФС объявил о запуске пятого сезона всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия — футбольная страна».

Прием заявок стартует 10 декабря. Призовой фонд составит 7,55 миллиона рублей.

Идея конкурса — поиск и поощрение инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Любые действующие проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из девяти номинаций:

  • лучший массовый проект в футболе;
  • лучший проект для лиц с ОВЗ;
  • лучший проект для женщин;
  • лучшая любительская лига;
  • лучший любительский клуб;
  • лучший корпоративный футбольный проект;
  • лучшая футбольная инициатива;
  • лучший проект для детей;
  • лучший футбольный проект для ВС РФ.
  • Победители и призеры всех номинаций (кроме номинации «Лучший корпоративный футбольный проект») получат денежные призы.

Прием заявок продолжится до 9 февраля 2025 года, после чего пройдет отбор проектов, допущенных до участия. С 16 февраля до 14 марта состоится региональный этап, на котором будут определены лучшие проекты в каждом регионе. С 20 марта эти проекты пройдут промежуточный межрегиональный отбор, где определятся участники национального этапа.

В решающей стадии экспертная комиссия определит короткий список проектов в каждой номинации, организаторы которых представят свои инициативы перед конкурсным жюри на видеоконференции. Национальные победители и призеры будут объявлены не позднее 15 мая. Десятый победитель конкурса, как и в предыдущих двух сезонах, будет выбран народным голосованием. Лучший проект получит денежный приз в размере 350 тысяч рублей.

Конкурс «Россия — футбольная страна» проводится с 2020 года. За четыре прошедших сезона в нем приняли участие 1928 проектов.

Источник: РФС
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