Артур дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче против «Динамо» из Самарканда

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч против «Динамо» Самарканд из Узбекистана.

Матч пройдет на «Заид Спортс Сити» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 15.00 по московскому времени.

В стартовом составе сине-бело-голубых впервые появится Артур. 25-летний бразилец в январе перешел в российский клуб из «Палмейраса».

Еще один новичок «Зенита» Педро начнет игру на скамейке запасных.

«Зенит»: Васютин, Фернандес, Эракович, Алип, Сутормин, Ду Кейрос, Вендел, Ерохин, Артур, Мостовой, Сергеев.

Запасные: Москвичев, Дуглас Сантос, Родригао, Васильев, Коваленко, Клаудиньо, Мантуан, Изидор, Педро, Кассьерра, Бардачев, Черный, Барриос.