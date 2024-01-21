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Сегодня, 14:15

Артур дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче против «Динамо» из Самарканда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч против «Динамо» Самарканд из Узбекистана.

Матч пройдет на «Заид Спортс Сити» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 15.00 по московскому времени.

В стартовом составе сине-бело-голубых впервые появится Артур. 25-летний бразилец в январе перешел в российский клуб из «Палмейраса».

Еще один новичок «Зенита» Педро начнет игру на скамейке запасных.

«Зенит»: Васютин, Фернандес, Эракович, Алип, Сутормин, Ду Кейрос, Вендел, Ерохин, Артур, Мостовой, Сергеев.

Запасные: Москвичев, Дуглас Сантос, Родригао, Васильев, Коваленко, Клаудиньо, Мантуан, Изидор, Педро, Кассьерра, Бардачев, Черный, Барриос.

Футбол
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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