Лончар: «Когда «Акрон» проигрывает, мы не можем показывать пальцем на кого-то»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«После таких поражений порой не знаешь, какие именно слова подобрать. У нас были все возможности для победы. Получилось, как получилось, но все было в наших руках.

Каждый виновен в том, что не добрался до мяча. Мы — команда. И когда мы проигрываем, мы не можем показывать пальцем на кого-то. И мы до конца так будем себя вести», — приводит слова Лончара Metaratings.ru.

После 5 туров «Акрон» располагается на 13-м месте в таблице с 4 очками. В следующем матче тольяттинская команда сыграет против ЦСКА в гостях. Встреча пройдет 24 августа.