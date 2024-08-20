Лончар: «В РПЛ привыкаю к единоборствам и рассчитываю больше прогрессировать»

Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар ответил на вопрос об адаптации в российском клубе.

«В начале, когда я приехал на сборы в Турцию, я думал, что мне будет тяжелее. Я увидел более интенсивный футбол, с большим количеством единоборств. Уже привыкаю к этому и рассчитываю еще больше прогрессировать», — приводит слова Лончара Metaratings.ru.

Лончар перешел в «Акрон» из венгерского «Дебрецена» в июле нынешнего года. В шести проведенных матчах за тольяттинцев хавбек отдал две результативные передачи.