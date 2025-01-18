Лончар: «Я бы очень хотел сыграть с «Акроном» в европейских кубках»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар рассказал о желании сыграть с тольяттинской командой в еврокубках.

«Конечно, я бы очень хотел сыграть с «Акроном» в европейских кубках. А у кого нет желания проявить свои силы в международных турнирах? Но давайте будем реалистами, на сегодняшний день такой возможности нет. На данный момент мы можем говорить о том, что должны бороться за самые высокие места. У меня есть ощущение, что после зимней паузы наша команда способна выступать еще лучше, чем в первой части сезона и подняться в турнирной таблице на 2-3 строчки выше», — приводит слова Лончара «РБ Спорт».

Российские клубы отстранены от международных соревнований с весны 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Лончар провел 19 матчей за «Акрон», в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.