Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:40

Лончар: «Я бы очень хотел сыграть с «Акроном» в европейских кубках»

Telegram Дзен

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар рассказал о желании сыграть с тольяттинской командой в еврокубках.

«Конечно, я бы очень хотел сыграть с «Акроном» в европейских кубках. А у кого нет желания проявить свои силы в международных турнирах? Но давайте будем реалистами, на сегодняшний день такой возможности нет. На данный момент мы можем говорить о том, что должны бороться за самые высокие места. У меня есть ощущение, что после зимней паузы наша команда способна выступать еще лучше, чем в первой части сезона и подняться в турнирной таблице на 2-3 строчки выше», — приводит слова Лончара «РБ Спорт».

Российские клубы отстранены от международных соревнований с весны 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Лончар провел 19 матчей за «Акрон», в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
ФК Акрон
Читайте также
Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
Пушилин рассказал о выстроенных ВФУ подземных городках в Курахово
В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя