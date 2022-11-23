23 ноября, 17:22
Защитник «Торпедо» Стефан Шапич поделился мнением о перспективах автозаводцев в РПЛ.
«Уверен, что «Торпедо» будет хорошо готово ко второй части сезона, — приводит «РБ Спорт» слова Шапича. — Мы должны доказать, что достойны играть в премьер-лиге. Мы будем усердно тренироваться и сделаем все возможное, чтобы не вылететь из РПЛ. Я думаю, что у нас это получится. Талалаев — отличный специалист, он нравится мне как тренер. Думаю, с ним мы способны остаться в РПЛ. У нашего тренера есть свои идеи, которые будут работать. Просто команде нужно больше времени, чтобы реализовать эти идеи. Думаю, у нас все будет хорошо».
После 17 туров «Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Андрей Талалаев возглавил команду в октябре, но под его руководством черно-белые пока не одержали ни одной победы в РПЛ.
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Основные источники исследования