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Сегодня, 22:03

Нападающий «Торпедо» Стефанович: «Вынуждены работать больше остальных, чтобы весну выдать максимальную»

Мария Гусева
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Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, что при переходе в московский клуб его не смущал тот факт, что автозаводцы замыкают турнирную таблицу РПЛ.

— Место «Торпедо» тебя не смущало?

— Никак не влияло на выбор. В любом случае я смог РПЛ зацепить. Дай нам бог сохраниться, всякое бывает. С учетом того, как мы работаем на тренировках и как было на сборах, это кажется реальным. Вообще уверен: если бы мы находились на условном седьмом месте — и ни туда, и ни сюда, но точно сохраняем прописку — было бы иначе. Но вынуждены работать в три-четыре раза больше остальных, чтобы весну выдать максимальную. Не остается другого варианта, кроме как пахать не покладая рук и ног.

Стефанович перешел в «Торпедо» в феврале этого года. 26-летний форвард провел за автозаводцев 4 матча и забил 1 гол.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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