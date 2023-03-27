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Стефанович: «Зарплата была 25 тысяч. В «Макдоналдсе» заказывали на какие-то копейки»

Алина Савинова
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Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, сколько получал, выступая за дубль «Кубани» в сезоне-2015/16.

«В дубле «Кубани» зарплата была 25 тысяч, которые вообще не платили. Полгода там мы вообще без зарплаты сидели. Нас, слава богу, кормили, одевали. В гостинице крутились, варились как получалось. Могли погулять — гуляли. Условно в «Макдоналдс» заходили и заказывали на какие-то копейки. На зиму нам выплатили все долги. Я в шоке: «Мама, я богатый!» К деньгам всегда относился как к тому, что тяжело достается», — приводит Sport24 слова Стефановича.

Стефанович перешел в «Торпедо» в феврале этого года. 26-летний форвард провел за автозаводцев 4 матча и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-zarplata-25-000-i-ikh-ne-platili-v-makdonaldse-yeli-za-kopeyki-forvard-torpedo-stefanovich-o-duble-kubani
ФК Кубань
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